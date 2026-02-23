Пепо Тонов е новият изпълнителен директор на „Девин“ ЕАД – лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Считано от 21 февруари 2026 г., той е и член на изпълнителния комитет на Spadel – белгийската група, собственик на компанията.

Промяната е израз на последователната стратегия на „Девин“ да развива лидерския потенциал вътре в организацията и да инвестира в дългосрочно изграждане на експертност. Пепо е част от екипа на компанията повече от 13 години, а професионалният му път е пример за устойчив растеж, стратегическо мислене и отдаденост към бранда и хората зад него. Днес той поема ръководството на „Девин“ като лидер, който познава в дълбочина бизнеса, екипа и приоритетите ѝ.

„Да застана начело на компанията, в която съм израснал професионално, е чест и голяма отговорност. През годините DEVIN се утвърди като символ на качество, доверие и иновации благодарение на силния екип и ясната стратегическа посока. Вярвам, че единственото устойчиво конкурентно предимство са хората – техните знания, ангажираност и стремеж към развитие са в основата на дългосрочния успех. Моята цел е заедно с екипа да продължим да надграждаме постигнатото и да развиваме компанията като модерна, ефективна и устойчива организация“, коментира Пепо Тонов.

Пепо Тонов се присъединява към „Девин“ през 2012 г. като главен финансов контрольор, позиция, на която има ключов принос за укрепването на финансовата дисциплина. През 2017 г. поема ролята на търговски директор, като под неговото ръководство компанията утвърждава лидерските си позиции на пазара на бутилирана вода в България, разширява присъствието си в стратегически канали и реализира инициативи за повишаване на ефективността и дигитализацията, включително внедряване на решения с изкуствен интелект в търговските процеси.

Пепо Тонов поема поста от Борислава Налбантова, която се оттегля след 16 години успешно лидерство. Борислава и нейният екип изиграват ключова роля за изграждането на компанията като национален лидер и отговорен корпоративен гражданин. Под нейно ръководство „Девин“ реализира стратегически растеж, разширява продуктовото си портфолио, засилва фокуса върху устойчивото развитие и въвежда политики в подкрепа на кръговата икономика и опазването на природата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com