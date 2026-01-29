Обрат! Стана ясно кой купува българския Лукойл

Руският петролен гигант „Лукойл“ обяви, че е подписал споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle (Карлайл) за продажбата на LUKOIL International GmbH. Дружеството е 100% дъщерна структура на „Лукойл“ и държи всички чуждестранни активи на групата, включително и тези в България.

От обхвата на сделката са изключени активите в Република Казахстан, които остават собственост на руската компания и ще продължат да функционират по действащите лицензии. „Лукойл“ уточнява, че споразумението не е ексклузивно и подлежи на изпълнение на редица отлагателни условия, сред които ключово е получаването на регулаторни разрешения. Решаващо ще бъде и одобрението от OFAC, структура към Министерството на финансите на САЩ, която контролира сделките със санкционирани активи.

Компанията потвърждава, че паралелно води разговори и с други потенциални купувачи. Carlyle се нареди сред основните претенденти, след като пропадна договорката с Gunvor. Инвестиционният фонд Carlyle е един от най-големите играчи в света на частния капитал, с управлявани активи за около 474 млрд. долара. Сред спряганите имена в надпреварата за активите на „Лукойл“ фигурираше и Chevron.

Продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл“ бе ускорена след като в края на октомври 2025 г. САЩ наложиха санкции срещу руската компания, припомня „24 часа“. Първоначално „Лукойл“ постигна договорка с Gunvor, основана от Торбьорн Торнквист и Геннадий Тимченко, но сделката се срина. Американското финансово министерство публично заяви, че Gunvor няма да получи лиценз за реализиране на подобна сделка, след което търговецът оттегли офертата си.

На този фон, на 14 ноември 2025 г. българското правителство назначи Румен Спецов за особен управител на активите на „Лукойл“ в България, включително рафинерията край Бургас. Решението на Министерския съвет бе мотивирано със санкционната обстановка и целта да се гарантира непрекъсната работа на рафинерията и сигурността на доставките на горива за страната. След встъпването си в длъжност Спецов освободи част от ръководството на „Лукойл България“, като управлението на ключовия енергиен актив влезе под засилен държавен и обществен контрол.

