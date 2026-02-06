БГ борсата изненада световните пазари със силен старт на годината

Основният индекс на Българската фондова борса Софикс се превърна в световен лидер по ръст още в първата седмица на годината, а през целия януари зае трето място в глобалните класации и първо в рамките на Европейския съюз. Това съобщи изпълнителният директор на Българска фондова борса Маню Моравенов в интервю за БНР, като подчерта, че началото на годината ясно показва засилващата се роля на индивидуалните инвеститори на българския капиталов пазар.

Ефектът от еврозоната и силният януари

Първият месец на борсова търговия след членството на България в еврозоната е преминал под знака на изразен оптимизъм и повишен инвеститорски интерес. По думите на Моравенов тази положителна нагласа се е отразила пряко върху цените на акциите и върху динамиката на търговията. Само за януари Софикс отчита близо 19% ръст, което го поставя начело в Европейския съюз и значително над средните европейски нива. Според ръководството на борсата това ясно показва, че влизането в еврозоната е ключов фактор за засиленото внимание към българския пазар.

Фокус върху България като инвестиционна дестинация

Маню Моравенов подчерта, че изпреварващият ръст на българския индекс спрямо средния за Европа води до много по-сериозно фокусиране върху България като място за инвестиции. Това разширява кръга на потенциалните инвеститори и отваря възможности както за финансиране на бизнеси, така и за развитие на капиталовия пазар. Според него настоящият момент е особено подходящ за предлагане на атрактивни инвестиционни алтернативи, които да задържат и увеличат интереса към българските активи.

Индивидуалните инвеститори като двигател на пазара

По данни на Българската фондова борса настоящата активност е водена основно от индивидуални инвеститори. Спрямо януари на предходната година се отчита около 70% по-висока активност, като над 90% от оборота се формира именно от тях. В същото време се наблюдава и ръст на чуждестранното участие – около 30% повече чуждестранни инвеститори спрямо миналата година, при по-бърз темп на нарастване. Моравенов изрази очакване тази тенденция да се запази, тъй като потенциалът за активизиране на индивидуалните инвеститори у нас остава значителен.

Малък брой активни инвеститори и неизползван потенциал

В момента активните инвеститори на българския капиталов пазар са около 20 хиляди – брой, който според Моравенов е много нисък на фона на населението на страната. Именно това показва колко голям е неизползваният потенциал за развитие на пазара. Разширяването на инвеститорската база би могло да доведе до по-голяма ликвидност, по-стабилни цени и по-добри възможности за финансиране на компаниите.

Депозитите растат, лихвите остават под натиск

Изпълнителният директор на Българската фондова борса отбеляза и съществен ръст в депозитите на гражданите. Според него при настоящата висока ликвидност на банковата система трудно може да се очаква повишаване на лихвите по депозитите в близко бъдеще. Това допълнително създава предпоставки част от спестяванията да бъдат насочени към капиталовия пазар, което може да подкрепи устойчивото развитие на борсата и през следващите месеци.

