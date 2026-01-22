Водеща пивоварна разширява бизнеса си с минерална вода

Carlsberg България обяви стратегическо партньорство с Pelisterka, в рамките на което поема дистрибуцията на премиалната минерална вода за българския пазар. Със сделката компанията прави целенасочена стъпка извън традиционната си бирена категория, залагайки на разширяване на портфолиото с продукти, свързани със здравословен начин на живот и нарастващото търсене на природночисти напитки с висока добавена стойност.

„Партньорството с Pelisterka е важен стратегически ход за нас. То ни позволява да отговорим на ясно изразена пазарна тенденция към премиум и натурални продукти. Благодарение на силната ни дистрибуционна мрежа и устойчивия ни бизнес модел ще направим марката широко достъпна за потребителите в цялата страна“, заяви Теодор Несторов, изпълнителен директор на Carlsberg България.

Сътрудничеството е част от дългосрочната визия на компанията да развива балансирано портфолио от висококачествени продукти, които допринасят за по-голямо разнообразие на пазара и по-висока стойност за потребителите и търговските партньори. От страна на Pelisterka партньорството се разглежда като ключово за утвърждаване на марката в България на национално ниво.

„Pelisterka има над 70-годишна история и присъствие на 12 международни пазара, като предлага премиална минерална вода със 100% натурална газировка и балансиран минерален състав. Макар марката да присъстваше частично в България от 2015 г., ексклузивното партньорство с Carlsberg България ни дава възможност да достигнем до потребителите в цялата страна“, посочи Георги Мечкарски, изпълнителен директор на Pelisterka.

Интеграцията на марката в утвърдената дистрибуционна и логистична мрежа на Carlsberg България осигурява национално покритие, по-висока ефективност на доставките и професионално представяне на място на продажба. За търговците това означава достъп до разпознаваем премиум бранд, а за потребителите – по-широк избор в сегмента на качествените минерални води.

