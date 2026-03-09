Нова мода в имотите. Продават ипотеки

Много собственици отлагат продажбата на жилището си, защото имат ипотека и смятат, че това е непреодолима пречка. Истината е съвсем различна - сделките с ипотекирани имоти са напълно нормална практика и често дори по-бързи от останалите, ако знаете правилните стъпки, заявяват брокери, цитирани от "Труд".

Сега е много добър вариант за продажба на имот. Сред причините за това е, че пазарът е изключително активен, а цените на жилищата нарастват. В големите градове търсенето на напълно завършени апартаменти, с акт 16 и готови за ползване, е по-голямо от предлагането. Това поставя продавачите в изгодна позиция.

Продажбата на ипотекиран имот протича почти като всяка друга сделка, но е важно да бъде правилно организирана. В предварителния договор задължително трябва да бъде уточнен механизмът за заличаване на ипотеката. Необходим е документ от банката-кредитор, който гарантира, че ипотеката ще бъде заличена веднага след постъпване на договорената сума.

Трябва да бъдат договорени и сценарии за плащане - кредитът може да бъде погасен при предварителния договор, при нотариалния акт или на траншове, ако купувачът също ползва ипотека. Съществена роля при реализиране на различните стъпки за продажба на ипотекиран имот имат брокерите.

В повечето случаи продажната цена е по-висока от остатъка по кредита и разликата остава за продавача.

