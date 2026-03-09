Убити и ранени - сред тях деца, в Бахрейн и Саудитска Арабия

Докато някои се суетят над избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран и как той ще ръководи Иран през една от най-големите му кризи в съвременната му история, войната върви с пълна сила.

Войната между САЩ и Израел с Иран доведе до надхвърляне на 100 долара за барел в световен мащаб, което е първият път, когато те преминаха тази граница от нахлуването на Русия в Украйна през 2022 г. Скокът беше предизвикан от опасения, че конфликтът ще доведе до продължителни ограничения върху потока на петрол по целия свят, съобщава CNN.

Атаките на Израел срещу енергийните ресурси и складовете за гориво на Иран тласнаха войната в „нова фаза“, предупреди висш ирански служител и заплаши с ответни удари срещу енергийната инфраструктура в целия регион.

За първи път от началото на военните действия между Иран, от една страна, и Израел и САЩ – от друга, Саудитска Арабия съобщи за смъртни случаи, за които се смята, че са свързани с иранска атака, съобщи ДПА.

Двама души са били убити при ракетен удар по жилищна сграда в провинцията Ал Харж югоизточно от Рияд, съобщи говорител на саудитската гражданска защита.

Според информацията жертвите са граждани на Индия и на Бангладеш.

При нападението са били ранени още 12 бангладешки граждани.

Говорителят определи нападенията срещу цивилна инфраструктура като открито нарушение на международното хуманитарно право, но не уточни кой е източникът на ракетния удар.

Саудитското министерство на отбраната съобщи, че са били прехванати два дрона, насочени към петролното поле Шайба.

Междувременно Държавният департамент на САЩ обяви, че е разпоредил персоналът на американското посолство в Саудитска Арабия, който не е свързан с основната работа на дипломатическата мисия, както и семействата на служителите на посолството, да напуснат страната, предаде Ройтерс.

Министерството на здравеопазването на Бахрейн съобщи, че 32 цивилни са били ранени при иранска атака с дронове на остров Ситра южно от столицата Манама, съобщи ДПА. Всички ранени са бахрейнски граждани, уточни министерството днес в съобщение, цитирано от държавната новинарска агенция.

Сред ранените има и деца, четирима са в сериозно състояние. Министерството на вътрешните работи на Бахрейн по-рано съобщи в платформата Екс, че известен брой сгради на Ситра са повредени в резултат на нападението. В неделя министерството заяви, че „иранската агресия безразборно атакува цивилни цели и причини материални щети на инсталация за обезсоляване на вода след нападение с дронове“.

През изминалата седмица Иран извърши нападения на много места в Близкия изток в отговор на въздушните удари на САЩ и Израел в Иран. Цел на иранските атаки бяха както американски военни бази, така и цивилни цели като летища и жилищни сгради. За ирански удари се съобщава в десетина арабски държави, като страните от Персийския залив, включително Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар, съобщават за особено висок брой инциденти. Гъст дим се издига над водещата петролна рафинерия в Бахрейн, Бапко, съобщава Ройтерс. Тя е ключов обект в енергийния сектор на страната.

Преди това стана ясно, че Израел продължи тази сутрин ударите си по цели в Иран и в Ливан, съобщи ДПА, като се позовава на израелската армия. "Израелските сили за отбрана започнаха допълнителна вълна от удари срещу инфраструктура на иранския терористичен режим в Централен Иран", се казва в съобщението, публикувано в платформата Телеграм.

Израелската армия също така обяви, че е ударила цели на свързаната с Иран групировка "Хизбула" в Бейрут. По-рано днес израелската армия съобщи за многократни ракетни атаки от Иран срещу Израел.

Сирените прозвучаха отново в Тел Авив и други райони на еврейската държава. Противовъздушната отбрана отново е влязла в действие, съобщи армията в публикация в Телеграм. По-късно въздушната тревога беше отменена. В неделя Иран обяви, че от началото на бойните действия на 28 февруари е изстрелял най-малко 500 балистични и крилати ракети и повече от 2000 бойни дронове предимно срещу Израел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com