Войната с Иран отхапа голямо парче от цената на златото в Дубай

Златото в Дубай се търгува с голяма отстъпка, тъй като войната в Близкия изток отменя полети и затруднява доставчиците да изнасят кюлчета от ключовия търговски център.

Много купувачи са се отказали от нови поръчки, тъй като не искат да плащат изключително високите разходи за доставка и застраховка без гаранция за бързо получаване на товарите. В резултат на това, вместо да плащат за неопределено време за съхранение и финансиране, търговците предлагат отстъпки до 30 долара за тройунция спрямо световния бенчмарк, търгуван в Лондон, според хора, запознати с въпроса, които са поискали да не бъдат назовани, съобщава investor.bg.

Много пратки са останали блокирани в петък, казаха източниците, въпреки че някои кюлчета са били натоварени на полети, напускащи Дубай, от средата на тази седмица.

Обединените арабски емирства (ОАЕ), и по-специално Дубай, са ключов център за преработка и износ на кюлчета за купувачи в цяла Азия, както и канал за доставки от Швейцария, Великобритания и някои африкански страни. Въздушното им пространство е частично затворено поради обстрел от ирански ракети, докато войната на САЩ и Израел с Техеран продължава вече седми ден, без да има признаци за разрешаване на конфликта.

Златото обикновено се транспортира в товарните отделения на пътнически самолети. Дори при силно ограничени полети от ОАЕ търговците и логистичните фирми не са склонни да транспортират товари с висока стойност по суша до летища в страни като Саудитска Арабия и Оман заради възможни рискове и усложнения, особено при преминаване през сухопътни граници.

„Няколко товарни пратки бяха забавени или блокирани, което доведе до краткосрочно затягане на наличността на физически кюлчета в Индия“, посочва Рениша Чайнани, ръководител на звеното за проучвания в Augmont Enterprises, един от най-големите търговци на злато в Индия.

Но купувачите в Индия – един от най-големите потребители на злато, доставяно от Дубай – могат да си позволят да чакат, тъй като краткосрочното търсене е сравнително приглушено, а запасите са се увеличили от голям по обем внос през януари, каза Чираг Шет, главен консултант за Южна Азия в Metals Focus.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com