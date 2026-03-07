Взрив над Дубай, отломки падат край летището, регионът е на ръба

Напрежението в Близкия изток достигна нова опасна точка, след като противовъздушната отбрана на Дубай прихвана въздушна атака над града. Отломки и шрапнели са паднали от небето след прехващането, а очевидци край летището съобщават за силен взрив, пише "Дейли мирър".

"Емирейтс" съобщи, че всички полети от и до Дубай са спрени до второ нареждане, според публикация в Екс на националния авиопревозвач на Обединените арабски емирства, цитирана от Ройтерс.

"Емирейтс" в момента извършват ограничен брой полети от Дубай и Абу Даби по сигурни въздушни коридори.

Първоначално в социалните мрежи се появиха информации за експлозия в района на международното летище на Дубай, но властите бързо потвърдиха, че става дума за „малък инцидент“, причинен от паднали отломки след прихващане на въздушна цел.

Според официално съобщение на Дубайското медийно бюро ситуацията е овладяна. „Властите потвърждават, че инцидентът, причинен от паднали отломки след прехващане, е успешно овладян. Няма пострадали“, заяви говорител на институцията. Отречени бяха и появилите се онлайн слухове за инцидент на самото летище.

Малко преди прехващането няколко самолета, насочени към международното летище в Дубай – най-натовареното летище в света за международни пътувания – са кръжали на разстояние, докато ситуацията се изясни.

Случаят идва на фона на рязката ескалация на военните действия в региона. В същото време в Техеран летището „Мехрабад“ беше ударено при серия въздушни атаки. Кадри показват как небето над иранската столица се оцветява в червено от експлозии, а голям пожар избухва в района на летището.

Израелската армия обяви, че е започнала „нова мащабна вълна от удари“ срещу цели в Иран. Според израелските военни иранската страна също е изстреляла няколко ракети.

Ескалацията вече се отразява и на въздушния трафик. Почти 20 000 полета в Близкия изток са били отменени от миналия уикенд насам, когато Съединените щати и Израел започнаха ударите срещу Иран.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп отново затегна тона към Техеран. В публикация в социалните мрежи той заяви, че единственото приемливо решение за Вашингтон е „безусловната капитулация“ на Иран.

С нарастващия брой удари, ракети и прехванати атаки регионът все повече прилича на огромна зона на въздушна война, а опасенията, че конфликтът може да обхване още държави, стават все по-реални.

