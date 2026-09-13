Ескалация: САЩ удари Иран
Вашингтон обеща да започне кампания за икономическо „задушаване“ на Иран
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Вашингтон обеща да започне кампания за икономическо „задушаване“ на Иран
Войната между Иран и Съединените щати навлезе в седмия си месец
Руското военно министерство твърди, че е започнала подготовка за атаки по енергийни обекти в отговор на действията на Украйна
Гръмотевична буря се очаква да премине през София, Перник и Кюстендил до два часа
Нанесени са материални щети на жилищен блок, магазин и частни домове. Един човек е загинал, а
Какво съобщи кметът Живко Тодоров
Как се стига до този един вид абсурд
САЩ атакуваха ракетни и дронови складове, радари и военна инфраструктура след нов удар срещу танкер в стратегическия проток
Американските сили обявиха операция при самоотбрана, а Иран заплаши ключовия енергиен коридор в Персийския залив
Атаките са засегнали няколко региона, включително Саратовска, Кировска, Ростовска, Воронежска и Белгородска област
Засега не е ясно как новите удари ще се отразят на евентуално мирно споразумение
Дронови атаки по автомобили в Белгородска област и поражения в Днепър отново показаха, че войната не спира и за една нощ
Блокира движението на ключово столично кръстовище
червените взеха мърсисайдското дерби
Израелската армия атакува ключова инфраструктура, а отломки паднаха в централен Израел
Призова лидерите към мъдрост
Тръмп зове за безусловна капитуалция
Колко време е нужно да продължи конфликтът
Повечето агенции считат, че войната е започнала
Там живеят около 50-60 хиляди българи