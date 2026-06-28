Тръмп удари Иран отново. Ормуз вече е на ръба на голяма война

Съединените щати нанесоха нови въздушни удари по ирански военни обекти, след като танкер беше атакуван в Ормузкия проток - най-важния енергиен морски коридор в света. Американският президент Доналд Тръмп обяви в Трут соушъл, че ударите са насочени срещу складове за ракети и дронове, както и срещу крайбрежни радарни станции, заради поредно нарушение на споразумението за прекратяване на огъня.

Централното командване на САЩ съобщи, че атаката е отговор на продължаваща иранска агресия срещу търговското корабоплаване. Иран от своя страна заяви, че е нанесъл удари по цели, свързани с американските сили, а Бахрейн предаде за ирански атаки с безпилотни летателни апарати срещу своя територия.

Тръмп мина към най-твърдия тон

„Самолети на САЩ току-що нанесоха удари по ирански складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни станции, заради поредното нарушение на споразумението за прекратяване на огъня! Много е вероятно те никога да не си вземат поука!“, написа Тръмп.

След това американският президент отправи още по-тежко предупреждение. Той заяви, че може да дойде момент, в който Вашингтон „вече няма да може да бъде разумен“ и ще бъде принуден да довърши с военни средства започнатото. Според него, ако това се случи, „Ислямска република Иран вече няма да съществува“. „Гардиън“ също цитира предупреждението на Тръмп като сигнал за възможна много по-широка ескалация.

Ударът по танкера отприщи новата вълна

Новата американска атака беше обявена след инцидент с танкер в Ормузкия проток в събота. Според британската морска служба UKMTO танкерът е бил ударен от снаряд и е получил повреда по мостика, но екипажът е невредим. В американските съобщения случаят е описван като атака с ирански дрон срещу танкер под панамски флаг.

Това беше втори подобен инцидент за броени дни. В четвъртък товарен кораб също беше атакуван в района на Ормуз, което вече доведе до американски удари по ирански цели. Според Ройтерс Вашингтон и Техеран се обвиняват взаимно в нарушаване на временното примирие, договорено две седмици по-рано, докато Иран се опитва да наложи контрол върху корабния трафик през протока.

CENTCOM: Иран получи шанс, но не го използва

Централното командване на въоръжените сили на САЩ заяви, че Иран е получил възможност да спази споразумението за прекратяване на огъня, но е избрал да не го направи. В изявлението се посочва, че ударите са „пряк отговор на продължаващата иранска агресия срещу търговското корабоплаване“.

По данни на CENTCOM американските удари са били насочени срещу военна инфраструктура за наблюдение, комуникационни системи, противовъздушна отбрана, складове за дронове и способности за поставяне на мини. По-рано САЩ съобщиха и за удари по складове за ракети и дронове, както и по крайбрежни радарни обекти.

Сирик чу експлозии

Иранската държавна телевизия ИРИБ съобщи рано в неделя местно време, че в района на Сирик, в южната част на Иран, са се чули експлозии. Ройтерс съобщи, че ирански медии са цитирали военен източник, според когото ударът е бил в района на пристанище Сирик, след като оттам по-рано са били изстреляни предупредителни изстрели към плавателни съдове, за които Техеран твърди, че са нарушили правилата за движение през Ормуз.

Иранската страна заяви, че е отговорила, като е нанесла удари по цели, свързани с американските сили в региона. Революционната гвардия предупреди, че ако американските атаки продължат, отговорът ще бъде по-широк.

Бахрейн също попадна в кризата

Напрежението вече не остава само между Вашингтон и Техеран. Бахрейн, където се намира регионалният щаб на американските военноморски сили, съобщи за иранска атака с дронове срещу своя територия. Манама определи тези действия като нарушение на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран.

Иран твърди, че действията му са „отбранителни“, а не нарушение на примирието. Вашингтон настоява обратното - че именно атаките срещу корабоплаването са взривили договореностите. Така всяка страна вече използва примирието не като спирачка, а като аргумент срещу другата.

Ормуз стана център на новата опасност

Ормузкият проток отново се превърна в точката, в която военната криза може да се превърне в глобална икономическа заплаха. През този коридор преминава огромна част от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Ройтерс отбелязва, че след началото на войната стотици кораби, включително петролни танкери, са били блокирани в Персийския залив, а постепенното възстановяване на движението е ключово за стабилизиране на пазарите.

Техеран настоява корабите да използват маршрути, одобрени от Иран, докато Вашингтон подкрепя южен коридор покрай бреговете на Оман и настоява за свободно, безусловно и неограничено корабоплаване без такси и без опит за едностранен контрол. Точно този спор превръща всяко преминаване на танкер в потенциален военен инцидент.

Дипломацията губи терен

Споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран трябваше да спре военния конфликт и да отвори Ормузкия проток за нормално корабоплаване. Само дни след първите технически разговори в Швейцария обаче двете страни отново си разменят удари, обвинения и заплахи. „Гардиън“ посочва, че преговорите са били водени с участието на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф, но след това боевете и взаимните обвинения са се възобновили и засилили.

Сега въпросът вече не е само дали примирието ще оцелее на хартия. Въпросът е дали Ормуз ще остане отворен, дали петролните пазари ще повярват в сигурността на маршрута и дали Вашингтон и Техеран ще спрат преди следващият удар да излезе извън контрол. След заплахата на Тръмп и отговора на Иран кризата навлиза в най-опасната си фаза - там, където всяка ракета, дрон или погрешно разчетен сигнал може да превърне ограничената война в регионален пожар.

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