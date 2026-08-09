Техеран подава ръка на Вашингтон насред напрежението в Ормуз

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че сегашният момент предоставя най-добрата възможност за постигане на споразумение със САЩ чрез диалог. Той подчерта, че Техеран е готов да търси политическо решение, но няма да прави компромис със своите права и национални интереси.

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток и нов спор след атака срещу танкер на компанията ADNOC. Паралелно с това Оман продължава дипломатическите усилия за уреждане на правилата за безопасно корабоплаване през стратегическия пролив.

Няма да се поддадем на принуда

Пезешкиан направи изявлението на пресконференция в Техеран по повод Националния ден на журналистите. Според официалната страница на иранското президентство той е заявил, че Иран иска да излезе от състоянието "нито война, нито мир" и е готов да следва вече съществуваща рамка за споразумение, ако Вашингтон създаде атмосфера на доверие.

"Няма да се поддадем на принуда, нито ще приемем искания, наложени ни със сила", заяви иранският президент. По думите му преговорите трябва да вървят чрез взаимни стъпки и при зачитане на правата на Иран.

Пезешкиан даде да се разбере, че Техеран вижда дипломацията не като отстъпление, а като средство за защита на националните интереси. В същото време той продължи да изразява дълбоко недоверие към Съединените щати и настоя, че Иран няма да се съгласи на договорености, постигнати чрез натиск.

Иран търси опора в съседите

Иранският президент постави силен акцент и върху отношенията със страните от региона. По думите му Пакистан, Афганистан, Туркменистан, Ирак и Русия са оказали различни форми на съдействие, а диалогът с Азербайджан продължава въпреки политическите различия.

Техеран се опитва да разшири и икономическите си връзки чрез Евразийския икономически съюз, БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество и Организацията за икономическо сътрудничество. Пезешкиан посочи като показателен пример рязкото увеличение на товарните влакове от Китай за Иран - от един седмично до три дневно. Работи се и по допълнителни маршрути през Азербайджан, Русия и други държави, които да намалят ефекта от санкциите и ограниченията.

Ормуз остава опасната точка

Дипломатичният сигнал от Техеран идва в момент, когато Ормузкият проток продължава да бъде една от най-чувствителните точки в региона. ОАЕ съобщиха за атака срещу танкер на ADNOC при преминаването му през пролива и определиха нападението като иранска агресия. Според емиратските власти при инцидента няма пострадали.

Оман, който играе посредническа роля, води разговори с Иран за бъдещия режим на корабоплаване. Маскат и Техеран вече са се ангажирали да продължат политическите и техническите преговори с цел да бъде гарантирано безопасното и свободно преминаване през Ормузкия проток в съответствие с международното право.