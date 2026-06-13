Ормузкият проток подпали нов петролен шок
Брентът поскъпна до 94,58 долара за барел, докато напрежението между САЩ и Иран отново разтърси пазарите
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Брентът поскъпна до 94,58 долара за барел, докато напрежението между САЩ и Иран отново разтърси пазарите
Американските сили обявиха операция при самоотбрана, а Иран заплаши ключовия енергиен коридор в Персийския залив
Иранците са свалили един от американските хеликоптери Apache
Напрежението между САЩ и Иран върна страха на пазарите, а Брентът се изкачи над 97 долара за барел
Иран затяга контрола върху ключовия морски маршрут, а ограничените доставки връщат натиска върху цените
Кризата се корени в десетилетия на напрежение между САЩ, Израел и Иран
Трафикът расте, таксите хвърчат, а корабите търсят нов път за петрола
Вашингтон може да плати висока цена за крехко примирие
САЩ ще продължат да взимат на прицел дронове и плавателни съдове, които представляват заплаха за американските сили
Рязък скок, последван от спад, докато рискът за доставките остава висок
Ормузкият проток отново на ръба, ракети и дронове връщат риска от война
Цените падат в Азия, но рискът от нов скок остава заради Ормузкия проток и напрежението в региона
Пентагонът представя план за бързи атаки и операция в Ормузкия проток
Ормузкият проток в центъра на напрежението, съдбата на сделката е неясна
Трябва да се справим с проблема от първоизточника, заяви френският президент
Напрежението в Близкия изток не стихва
Напрежението расте, преговорите буксуват, рискът за доставките се задълбочава
Това най-вероятно ще затрудни продължаването на мирните преговори в Пакистан
Иран откри огън без сигнал, щетите са сериозни, но жертви няма
Берлин проучва варианти за разполагане на сили на фона на ескалацията