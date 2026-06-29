Иран и Оман с първа среща след споразумението със САЩ. Какво е бъдещето на Ормузкия проток

Иран и Оман проведоха първата си среща след подписването на споразумението между Техеран и Вашингтон, за да обсъдят контрола над Ормузкия проток, съобщи иранското външно министерство, цитирано от Франс прес.

Иран и Оман имат суверенитет над този стратегически важен за световната търговия морски път.

"Първата среща на Съвместния комитет за Ормуз се състоя в Маскат", оманската столица, с цел обмен на "мнения относно бъдещото управление“ на пролива", написа в Екс иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, без да посочи точната дата, предаде БТА.

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