Музата на Кличко - актрисата Хейдън Панетиър почина на 36

Хейдън Панетиър е починала на 36-годишна възраст, съобщи нейният говорител, цитиран от PEOPLE. Причината за смъртта засега не е обявена.

„С дълбока тъга споделяме трагичната кончина на нашата любима Хейдън“, се казва в изявлението на представителя ѝ. Той я описва като „невероятна светлина и природна стихия“, която е дарявала с любов и радост хората около себе си и милионите зрители, които са я гледали на екрана.

Според TMZ, който цитира източници с пряко знание по случая, Панетиър е починала в неделя, 16 август. Засега няма повече официални подробности около смъртта ѝ. ABC News първи съобщи за кончината на актрисата.

От дете звезда до световна знаменитост

Професионалната кариера на Хейдън Панетиър започва още през 1994 г., когато е избрана за участие в сапунената опера на ABC One Life to Live. През 1996 г. продължава със сапунени сериали и се снима в Guiding Light, където по-късно се завръща и участва до 2000 г.

На големия екран дебютира едва на 9 години като разказвач и глас на принцеса Дот в анимацията на Pixar A Bug’s Life от 1996 г.

Сред първите ѝ големи роли е тази на дъщерята на помощник-треньора Бил Йоаст, изигран от Уил Патън, във филма Remember the Titans от 2000 г.

Следват участия в телевизионни продукции като Ally McBeal и Malcolm in the Middle, както и във филмите Tiger Cruise и Ice Princess.

Истинският ѝ пробив идва през 2006 г., когато получава една от главните роли в сериала на NBC Heroes. Тя играе гимназистка-мажоретка със способност да се възстановява от тежки наранявания. Ролята я превръща в международна звезда.

След края на Heroes през 2010 г. Панетиър участва в Scream 4 през 2011 г., а през 2023 г. се завръща към емблематичната си роля в Scream 6.

Шест сезона в „Нашвил“

От 2012 до 2018 г. актрисата е част от актьорския състав на музикалната драма на ABC Nashville, където играе редом до Кони Бритън във всичките шест сезона на сериала.

След дълга пауза Панетиър се завръща към актьорството със Scream 6. Сред последните ѝ проекти са Amber Alert от 2024 г. и A Breed Apart от 2025 г. Последната ѝ филмова роля е в Sleepwalker, който излезе през януари.

Майка на едно дете

Панетиър става майка през декември 2014 г., когато се ражда дъщеричката им с Владимир Кличко Кая Евдокия Кличко.

Двамата отглеждат Кая заедно през първите четири години, но през 2018 г. Панетиър предоставя пълното попечителство на Кличко.

В епизод от подкаста On Purpose с Джей Шети през май 2026 г. актрисата говори открито за решението и отхвърля твърденията, че е „изоставила“ дъщеря си.

Кая продължава да живее в Европа с Кличко, като Панетиър е поддържала редовен контакт с детето си.

Актрисата говореше открито за най-тежките си години

През 2022 г. в интервю за PEOPLE Панетиър разказва за дългогодишната си зависимост от опиоиди и алкохол, както и за следродилната депресия, с която се е борила.

„Бях на върха на света и го съсипах“, споделя тогава тя, описвайки годините на зависимост като период, в който всеки път, когато смятала, че е достигнала дъното, се оказвало, че има още по-дълбока пропаст.