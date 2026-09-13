Музата на Кличко - актрисата Хейдън Панетиър почина на 36
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Не се съобщава причината
Украинският шампион посочи Черно море като обща зона на сигурност за България и Украйна
Господи, не ми отнемай тази победа!
Известно боксово списание обяви голяма новина
Украйна получи четири такива машини от Полша в деня на първата годишнина на войната
Владимир е малкият брат на кмета на Киев и също бивша боксова звезда Виталий Кличко
Не помня такъв бой от 2015 година
Владимир Кличко се е заел с подготовката му
Влад е подгонил рекорд
Пожар на яхта едва не погуби фамилията
Антъни ще се бие на 13 април в Лондон
Мачът реванш за световната боксова титла в тежка категория между двамата претенденти Тайсън Фюри и Владимир Кличко ще се състои на 29 октомври в Манч...
Снимка на глезена на Фюри, публикувана в социалните мрежи
Кубрат Пулев заяви, че той трябва да прекрати боксовата кариера на Владимир Кличко. Родният боксьор демонстрира голямо самочувствие по време на срещат...
Реваншът в тежка категория в бокса между Тайсън Фюри и Владимир Кличко ще се състои на 9 юли в Манчестър. Новината съобщи треньорът и чичо на британс...
Загубилият световните си титли по бокс Владимир Кличко ощастливи всички фенове на спорта по света. Украинецът обяви, че ще се възползва от опцията за...
Бившият вече световен шампион Владимир Кличко призна, че все още не може да повярва, че е загубил мача с Тайсън Фюри и всичките си титли. "Все още не...
"Все още не мога да повярвам, че загубих. Страдам". Това написа Владимир Кличко днес в Туитър. Припомняме, че украинецът отстъпи на Тайсън Фюри свето...
Новият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри иска да бъде съвременния Мохамед Али. Това заяви той след сладката победа над Владимир Кличко....
"Бях подготвен много добре за този мач. Тайсън бе много бърз и енергичен. Не вярвах, че може да го направи". Това заяви бившият световен шампион в теж...