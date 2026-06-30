Владимир Кличко: Мир без наказание няма, агресорът трябва да плати

Владимир Кличко отправи едно от най-силните предупреждения за войната в Украйна - ако агресорът не бъде спрян там, опасността няма да остане само украинска. В студиото на „Денят започва“ по БНТ олимпийският и бивш двукратен световен шампион по бокс заяви, че мирът е възможен само когато има последствия за агресора. Той благодари на България за подкрепата от 2022 г. насам и подчерта, че Черно море свързва сигурността на двете страни. Кличко говори и за откраднатите украински деца, загиналите близки и ужаса, който украинците преживяват всеки ден.

„За успеха трябва да имаш съюзници - аз съм много благодарен на България затова, че през 2022 г., когато започна пълномащабната война в Украйна благодарение също на българската подкрепа с амуниции и енергийни ресурси ние устояхме. Има нещо, което обединява България и Украйна и това е Черно море. Затова е много важно да има мир в този регион и той да има последствия за агресора“, заяви Кличко.

По думите му Украйна трябва да продължи да отстоява позициите си, независимо от различните мнения и политически спорове около войната. Той акцентира върху координацията между съюзниците и върху необходимостта от силен отпор срещу руската агресия.

„Каквито и мисли и мнения да има по този въпрос - Украйна трябва да продължи да отстоява своите позиции. Координацията е много важно нещо всъщност - важно е да стоим рамо до рамо със своите съюзници, за да можем да поддържаме този мир заедно с България в региона на Черно море. Това може да стане само със силни реакции срещу агресора“, каза още той.

Кличко предупреди, че войната в Украйна е въпрос не само на национална защита, а на бъдещата сигурност на Европа. Най-тежката му реплика дойде, когато говори за украинските деца, отведени от Русия.

„Хиляди украински деца бяха откраднати от руския агресор, от путинска Русия, те остават не в семействата си. Става въпрос за украинските деца. И ако Украйна падне, такова може да е бъдещето и за български деца. За други деца от други страни в бъдеще. Не дай си Боже в региона на нашите страни“, заяви Кличко.

Според него справедливият мир не може да бъде просто спиране на бойните действия без отговорност. Той настоя, че всеки, извършил или наредил престъпления, трябва да понесе последствия.

„Затова виждам справедливия мир така - трябва да спрем агресора в Украйна. Украйна не може да падне. Тя трябва да продължи да се бори. И аз съм уверен, че мир ще има, но също така с последствия за всяко изнасилване, за всяко убийство, за всеки, който е дал заповед това да бъде направено. Само с последствия за агресора може да има мир в Украйна“, подчерта той.

На въпрос на БНТ дали е загубил близки хора и приятели във войната, Кличко отговори лично и тежко.

„Аз имам някои, които вече съм загубил. Всеки украинец, за съжаление, всеки ден, всяка нощ е обстрелван от камикадзе дронове и губи своите приятели, родители, роднини, познати, съседи. И за съжаление този ужас продължава всеки ден, поредна година от пълномащабната агресия от 2022 година. Агресията на Русия срещу Украйна и анексията на Крим от 2014 година продължават“, каза боксовата легенда.

Думите му прозвучаха като призив България и съюзниците й да не приемат войната като далечна новина. За Кличко Черно море е обща линия на сигурност, а Украйна е мястото, където агресорът трябва да бъде спрян. Посланието му беше ясно - мирът няма да дойде от умора, от мълчание или от отстъпки, а от твърдост, единство и отговорност за всяко престъпление.

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