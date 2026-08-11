Безумно! Удариха детска болница в Киев, жертвите в Запорожие растат

Нова руска ракетна атака разтърси Украйна тази нощ, като сред поразените обекти в Киев е и детско лечебно заведение. По данни на украинските власти при удара са повредени основите на клиника в Шевченковския район, изпочупени са прозорци, а е засегнат и газопровод.

По време на атаката децата и медицинският персонал са били в бомбоубежището. Към момента няма информация за загинали или ранени в лечебното заведение.

На мястото са се образували два кратера. Спасителните екипи са работили и по пожар в склад, който е бил локализиран на площ от около 1200 квадратни метра. Един човек е открит ранен и му е оказана медицинска помощ.

Шестима са загинали в Запорожие

Междувременно броят на жертвите в Запорожие достигна шест души. По информация на местните власти градът е бил подложен на масиран удар с ракети и авиобомби.

Нанесени са щети по жилищни сгради и градска инфраструктура.

Атаките са засегнали и пет района на Днепропетровска област, където са били използвани дронове и артилерия. По данни на местните власти са загинали трима души, сред които 15-годишно момче.

Москва: Поразени са военни и логистични обекти

Руското Министерство на отбраната потвърди, че е нанесен групов удар срещу Киев и Запорожие.

От Москва заявиха, че са били поразени предприятия от военната промишленост и транспортно-логистични центрове.

На този фон украинските власти съобщават за поражения по цивилна инфраструктура и жертви сред населението.

Атаката идва на фона на продължаващите руски удари срещу украински градове, докато Киев настоява за засилване на международната подкрепа и противовъздушната защита.