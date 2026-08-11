Кокаин за 232 млн. лири сред банани!

Британските власти направиха огромен удар срещу международния наркотрафик – 2,9 тона кокаин, оценени на около 232 млн. британски лири, са били открити в пратка с банани от Южна Америка. Наркотикът е задържан на пристанището London Gateway в Есекс.

Пратката е засечена от служители на Border Force миналия четвъртък. Кокаинът бил скрит сред кашони с банани, а според британската Национална агенция за борба с престъпността (NCA) конфискацията е нанесла сериозен финансов удар на организираната престъпна група, която стои зад трафика.

Деветима са арестувани

След откриването на наркотика са задържани деветима мъже. По-късно всички са освободени под гаранция, докато разследването продължава.

От NCA определят операцията като значителна, тъй като изземването е предотвратило огромни приходи за престъпната мрежа.

Случаят показва и колко често международният наркотрафик използва напълно легални търговски доставки като прикритие. Бананите от Южна Америка отдавна са сред товарите, използвани при подобни опити за нелегален внос във Великобритания.

Не е първият случай с „бананов“ кокаин

Само преди две години британските власти откриха още по-голяма пратка. През февруари 2024 г. 5,7 тона кокаин бяха намерени в контейнер на пристанището в Саутхемптън, отново скрити сред товар от банани, доставен от Южна Америка. Това остава най-голямото изземване на кокаин в историята на Великобритания според NCA.

Новата операция идва на фона на сериозен натиск върху британските власти заради мащаба на наркотрафика. Според NCA транснационалните престъпни групи използват морските маршрути от Южна Америка за големи доставки на кокаин към Европа.

Почти 3 тона, скрити в обикновен товар

Количеството от 2,9 тона означава близо 2900 килограма наркотик. Стойността от £232 млн. е изчислена според предполагаемата цена на улицата във Великобритания.

Пратката е била задържана на пристанището, преди наркотикът да достигне до крайната си цел. Случаят остава обект на разследване, а властите проверяват ролята на задържаните и евентуалните им връзки с по-голяма престъпна мрежа.

Историята изглежда като сценарий за криминален филм и защо не от Гай Ричи– банани от Южна Америка, британско пристанище и кокаин за стотици милиони, но този път финалът е написан от митническите служители.