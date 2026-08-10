Полша с лъвски скок. Пренареди лидерите в Европа

Лъвски скок направи Полша. Нейната икономика придобива все по-голямо значение в Европейския съюз. Според данни на европейската статистическа служба Евростат, през 2025 г. Полша е станала шестата най-голяма икономика в ЕС по номинален брутен вътрешен продукт (БВП), с дял от близо 5% от общата икономика на блока.

Стойността на полския БВП по текущи цени през миналата година е достигнала 922.9 млрд. евро, което представлява 4.9% от общото икономическо производство на Европейския съюз.

Пред Полша са Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерландия, съобщава Euronews.

Германия остава убедително най-голямата икономика в ЕС с БВП от 4,47 трлн. евро. Следват Франция с 2.99 трлн. евро, Италия с 2.26 трлн. евро, Испания с 1.69 трлн. евро и Нидерландия с 1.17 трлн. евро.

Полша, от своя страна, изпреварва Белгия, Швеция, Ирландия и Австрия.

Най-голямата икономика в Централна и Източна Европа

Полша е убедително най-голямата икономика в Централна и Източна Европа. За сравнение, БВП на Румъния през 2025 г. е възлизал на 380.1 млрд. евро, този на Чехия – на 347.3 млрд. евро, а на Унгария – на 218.8 млрд. евро.

Общият БВП на всичките 27 държави членки на Европейския съюз през миналата година е бил около 18.8 трлн. евро.

Германия е формирала 23.8% от общата икономика на ЕС, Франция – 15.9%, а Италия – 12%.

Ръстът на полската икономика е резултат от дългогодишно икономическо развитие, силна индустрия, увеличаващ се износ, както и ръст на потреблението и инвестициите.

Реалният БВП на Полша е нараснал с 3.6% през 2025 г., докато икономиката на целия Европейски съюз е отчела ръст от 1.5%.

Голямата икономика не означава автоматично по-високи заплати

Размерът на икономиката обаче не показва непременно колко добре живеят гражданите на дадена държава.

При измерване на БВП на глава от населението Полша все още е под средното равнище за Европейския съюз.

Според данните на Евростат БВП на глава от населението в Полша през 2025 г. е бил под 85% от средното ниво за ЕС.

Това означава, че въпреки че е станала шестата най-голяма икономика в Съюза, Полша все още се намира в процес на догонване на жизнения стандарт на най-богатите държави членки.

Въпреки това бързият икономически растеж през последните години позволи на Полша допълнително да затвърди позицията си като най-голямата икономика в Централна и Източна Европа и да се приближи до най-развитите държави в ЕС по отношение на общата икономическа мощ.