Тайфунът „Делфин“ удари Китай: над 1 милион евакуирани, Шанхай е море, няма полети

Над 1 милион души бяха евакуирани от домовете си в Източен Китай, след като мощният тайфун „Делфин“ достигна сушата и донесе проливни дъждове, силни ветрове и опасност от мащабни наводнения и свлачища. Сред засегнатите райони е и Шанхай.

Бурята достигна провинция Джъдзян в неделя вечерта с максимална скорост на вятъра около 150 км/ч. Първоначално „Делфин“ връхлетя Юхуан, а около час по-късно направи втори удар край град Уънчжоу.

Стихията сериозно наруши транспорта. Около 1400 полета бяха отменени само в Шанхай, а фериботни линии и други транспортни връзки също бяха спрени.

Шанхай се оказа под вода

Проливните дъждове превърнаха улици в части от Шанхай във водни канали. На места водата достигна до глезените на пешеходците, а приземни магазини и търговски обекти бяха наводнени.

Градските власти призоваха хората да ограничат излизанията навън. Част от туристическите атракции останаха затворени, включително отделни зони на Shanghai Disneyland и Legoland, както и някои от популярните площадки за наблюдение по крайбрежната зона Бунд.

В Шанхай е регистрирано и рекордно за последните над 150 години количество валежи за 24 часа, според актуални данни за стихията.

Почти 900 000 души са евакуирани само в Уънчжоу

В град Уънчжоу местните власти са преместили около 900 000 души и са разкрили повече от 1000 аварийни убежища. В съседния Тайчжоу са евакуирани около 390 000 души.

Властите в провинция Фудзиен са спрели десетки пътнически фериботни линии и са прекратили над 100 проекта за строителство в морето.

В Ханджоу, столицата на Джъдзян, паркирането в обществените паркинги е временно освободено от такси за хора, които търсят безопасно място заради бурята и наводненията.

9-годишно дете е в неизвестност

Китайски държавни медии съобщават за 9-годишно момче от Уънлин, което е било повлечено в морето и е обявено за изчезнало.

Към момента китайските власти не съобщават за потвърдени жертви в страната.

Синоптиците предупреждават, че в някои части на Джъдзян могат да паднат между 250 и 500 мм дъжд през следващите дни. Опасността от проливни валежи, наводнения и свлачища остава до сряда.

„Делфин“ измина 6000 километра

Тайфунът е изминал около 6000 километра, преди да достигне китайския бряг. Според китайската държавна телевизия CCTV това означава, че животът му е бил повече от три пъти по-дълъг от този на средностатистически тайфун.

След навлизането си навътре в страната „Делфин“ отслабна до тропическа буря, но опасността не е преминала. Очакват се нови порои и сериозни количества валежи в няколко провинции.

Стихията вече взе жертви в региона

Преди да достигне Китай, „Делфин“ донесе проливни дъждове във Филипините, части от северен Тайван и японския остров Окинава.

Във Филипините осем души са загинали, а над 7000 са настанени в евакуационни центрове. В Окинава петима възрастни хора са получили наранявания, свързани със силните ветрове.

Междувременно в Хонконг е отчетена рекордна температура от 36,9°C, след като тайфунът е пренесъл топъл въздух към града.

Фалшиви видеа допълнително разпалиха паниката

Стихията предизвика и друга вълна – този път в интернет. Китайските държавни медии съобщиха за разпространяване на подвеждаща информация за бурята.

Двама души са били задържани. Единият, 60-годишен мъж, е създал фалшиво видео с помощта на изкуствен интелект, което твърдяло, че човек е паднал от сграда в Шанхай по време на тайфуна.

Друг 32-годишен мъж е преработвал кадри от бурята, публикувани от други потребители, по начин, който властите определили като подвеждащ.