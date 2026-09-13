Непал в шок: жертвите станаха 626, над 2400 са в неизвестност
Спасителните екипи продължават издирването, а в Читуан 229 открити тела все още не са идентифицирани заради тежкото им състояние
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Спасителните екипи продължават издирването, а в Читуан 229 открити тела все още не са идентифицирани заради тежкото им състояние
162 са потвърдените жертви на стихията, близо 1500 души са в неизвестност
Над 6000 души останаха блокирани на летище „Нарита“, а 26 000 домакинства са без ток
150 км/ч ветрове, поройни дъждове и опасност от наводнения и свлачища обхванаха източната част на страната
Хиляди се евакуират заради свлачища и наводнения
Опасност от наводнения и свлачища заради обилни дъждове
Министърът призна за откази на резервации заради пътя Смолян-Пампорово, но заяви, че курортът не е с нарушена услуга
Предупреждават за свлачища
Пътят Сърница-Велинград ще бъде разчистен окончателно до дни, обеща градоначалникът Неби Бозов
Екстремни ветрове ще бутат дървета и покриви, колите опасно ще поднасят
През изминалото денонощие проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища
Предупредиха хората да не излизат от къщите си
Институтът за пътна безопасност представи доклад
84 проекта за свлачища отиват за проверка в АДФИ и НАП
Спомняте ли си този хит от края на соца?
В страната има регистрирани 2178 свлачища с обща площ 217 610 декара
Изсичане на гори, безотговорност и липса на контрол
Парите са по програма за сътрудничество
Наводнени пътища и свлачища откъснаха от света няколко населени места
Извършват се важни укрепителни дейности край ски пътя в Национален парк „Пирин". Директорът на дирекция „Национална служба защита на природата" в МОСВ...