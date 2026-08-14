Четирима загинаха при невиждани порои край Токио

Четирима души са загинали след „безпрецедентните“ порои в източната част на Токио, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

Проливните дъждове са нанесли сериозни щети на пътища и железопътни линии и са блокирали хиляди хора на международното летище „Нарита“.

След падналите през нощта валежи са издадени предупреждения за свлачища и прекъсване на електрозахранването. Метеоролозите за първи път са обявили най-високото ниво на предупреждение за силен дъжд в префектура Чиба.

Сред жертвите е 66-годишна жена, блокирана на наводнен път. По данни на местните власти мъж е бил отнесен от придошлите води, а друг е бил открит в безсъзнание на улицата. Той е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

Властите се опасяват, че жертвите може да са повече. Един човек е открит в безсъзнание, а друг остава в неизвестност.

Хиляди блокирани на „Нарита“

Около 26 000 домакинства в Чиба са без ток.

Над 6000 души са прекарали нощта на летище „Нарита“, след като множество влакове до и от аеропорта са били отменени. Стотици пътници са блокирани и на гарата в Чиба.

Много жители са потърсили убежище в специални центрове. Японската обществена телевизия показа кадри на автомобили, потопени до фаровете в град Кашива.