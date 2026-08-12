Имението в Англия, където нацистки генерали били подмамени да издадат тайните си

В елегантното имение Трент Парк в Северен Лондон нацистки генерали прекарвали дните си в лукс, разговаряли спокойно и смятали, че са далеч от опасностите на войната. Те обаче не знаели, че в мазето под тях британски „тайни слушатели“ записвали разговорите им.

Имението, което днес за първи път е отворено за посетители като музей, било превърнато по време на Втората световна война в специален център за разпити и шпионаж. Високопоставените германски военнопленници били настанявани в необичайно комфортни условия именно за да свалят гарда си и да започнат да говорят свободно, съобщава BBC.

Микрофони дори в саксиите

Цялото имение и прилежащите помещения били буквално опасани с подслушвателна техника. Микрофони били скрити в саксии, осветителни тела, билярдната маса и дори сред дърветата в градината. Кабелите отвеждали звука до специално оборудвани помещения в мазето, където „тайните слушатели“ работели денонощно.

Британците създали и измислен персонаж – лорд Абърфелди, уж шотландски аристократ и симпатизант на Хитлер. Той посещавал пленниците и умело ги предразполагал към разговори, докато всъщност всяка тяхна дума била подслушвана.

В операцията се включват германски евреи

С времето британските специалисти установили, че не разбират достатъчно добре военния жаргон и разговорния немски. Затова започнали да привличат германски, австрийски и чехословашки евреи, избягали от нацистите.

Сред тях бил Ернст Ледерер, който успял да напусне Чехословакия с един от последните влакове през 1939 г. По време на войната той работел дълги смени в Трент Парк, без дори семейството му да знае истинската му задача.

Разговорите разкриват тайното оръжие на Хитлер

През 1941 г. подслушан разговор разкрил информация за Knickebein – навигационна система, използвана от германските бомбардировачи за прецизно насочване към британски цели. Информацията била потвърдена от криптоаналитиците в Блетчли Парк и помогнала на британското разузнаване да заглуши сигналите.

Още по-важни били сведенията за германската програма за разработване на V-оръжията.

Подслушани разговори разкрили информация за ракетите V-1 и V-2 и в крайна сметка помогнали за атаката срещу германския ракетен център в Пеенемюнде през август 1943 г. Според историците операцията има огромно значение – тя забавила използването на V-1 срещу Лондон до юни 1944 г., а първата ракета V-2 паднала над британската столица едва през септември същата година.

Трент Парк разкривал не само военни тайни. Подслушаните разговори дали информация и за мащаба на нацистките зверства и Холокоста – сведения, които по това време не били широко известни. За еврейските „тайни слушатели“ това било особено болезнено. Един от тях, Ерик Марк, е загубил родителите си, убити в Треблинка.