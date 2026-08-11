Българка разказва за земетресението в Колумбия! Силно и дълго

Колумбия обяви извънредно положение след мощното земетресение с магнитуд 7,4, което разтърси страната. Броят на жертвите надхвърли 130, има множество пострадали и хора, които все още са в неизвестност. Десетки сгради са разрушени, а спасителни екипи продължават да издирват хора под развалините.

Най-тежко засегнати са районите около Перейра, Манисалес, Кали и Кибдо. Трусът е усетен и в други държави от региона. Властите предупреждават за възможни вторични трусове и проверяват летища и ключова инфраструктура за нанесени щети.

„Земетресението беше силно и дълго“

В столицата Богота трусът не е бил толкова силен, колкото в районите около епицентъра, но хората са го усетили отчетливо.

„В столицата Богота трусът не се усети толкова силно, както в провинциите около епицентъра. Но въпреки това беше доста силно и дълго – между минута и половина и две минути продължи земетресението“, разказа пред „Здравей, България“ Десислава Иванова, която живее в колумбийската столица повече от 30 години.

По думите ѝ първата реакция на хората е била да напуснат сградите.

„Тук повечето жилищни сгради имат аларми. Те веднага се включиха, хората излязоха на улицата. Имаше доста паника и хаос“, разказа Иванова.

Самата тя е била у дома, когато започнал трусът.

„Доста хора имаше във сградата, така че всички излязохме навън“, допълни тя.

Богота се размина с най-тежките поражения

В столицата няма данни за сериозни разрушения и пострадали хора. „В Богота няма много щети по сгради, нито пострадали хора. Може би има малки пукнатини по зданията“, каза Иванова.

Ситуацията в районите близо до епицентъра обаче е далеч по-тежка.

„Има, за съжаление, много жертви. Летището в Перейра е много разрушено“, разказа българката.

В някои от засегнатите градове са въведени и допълнителни мерки за сигурност. Полиция и военни патрулират през нощта, за да предотвратят мародерства и други престъпления.

„Колумбия е сеизмична зона“

Иванова обясни, че силните трусове не са непознато явление за страната.

„По принцип Колумбия е сеизмична зона. Разположени сме в Тихоокеанския огнен пояс, така че редовно има земетресения, но са много, много леки“, каза тя.

Този път обаче силата и продължителността на труса са предизвикали сериозна паника.

Според българката часът на земетресението е помогнал на много хора да реагират сравнително бързо.

„Беше в 7:34 часа сутринта, когато всички хора обикновено са на път за работа, будни са, децата са на училище, така че евакуацията беше по-лесна“, разказа тя.

В Богота постепенно се възстановява нормалният ритъм на живот. „В Богота всичко си работи нормално“, каза Иванова.

В най-тежко засегнатите райони обаче картината е съвсем различна – училища са затворени, има разрушени болници и сгради, а спасителните екипи продължават да работят сред пораженията.

Властите остават в готовност за вторични трусове и продължават оценката на щетите.