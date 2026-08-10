Ето къде намери утеха Руди Гела

Лидерът на изхабената и изхвърлена от парламента партия МЕЧ и бивш министър на спорта Радостин Василев, по-известен с прякора си Руди Гела, се утешава с чисто ново БМВ X7 M60i xDrive. Това е един от най-луксозните и мощни SUV модели на германската марка, тръби „Уикенд”.

Впечатление направиха и силно затъмнените странични стъкла на автомобила, които категорично нарушават закона. Не става ясно на какво основание назначеният за политик ги е затъмнил.

В България челното стъкло и предните странични стъкла трябва да осигуряват минимална светлопропускливост, съобразена с международните технически стандарти, по които се извършват прегледите на автомобилите.

Поставянето на допълнително затъмняващо фолио, което намалява светлопропускливостта под допустимите стойности, е забранено и водачът подлежи на глоба, а автомобилът може да бъде спрян от движение до отстраняване на несъответствието. Явно КАТ спи и очакваме да видим кой ще глоби Руди Гела и ще спре автомобила му от движение.

Новото БМВ X7 M60i е флагман сред високопроходимите модели на марката. Под предния капак работи 4,4-литров V8 бензинов двигател с двойно турбо и 48-волтова хибрид система. Агрегатът развива внушителните 530 конски сили и ускорява от 0 до 100 км/ч само за 4,7 секунди. Максималната скорост е 250 км/ч, която се надяваме, че Гела не вдига по родните пътища.

Джипът на бившия спортен министър е с най-високото ниво на изпълнение. Цената на подобен автомобил също впечатлява. Според актуалната ценова листа базовата стойност на БМВ X7 M60i xDrive започва от около 130 000 евро с ДДС, като с допълнително оборудване, индивидуални цветове, по-големи джанти и екстри сумата лесно може да надхвърли 160 000 евро.