Защо никога не трябва да спите с телефона под възглавницата

Телефонът е последното нещо, което много хора виждат преди да заспят, и първото, което търсят сутрин. Някои го оставят на нощното шкафче, други го пъхат под възглавницата, за да е „по-близо“.

И точно тук идва проблемът.

Особено опасно е телефонът да се зарежда под възглавница, одеяло или върху леглото.

Причината не е някаква мистериозна „радиация“, а нещо далеч по-прозаично – топлината.

Когато телефонът се зарежда, той отделя топлина. Ако е поставен върху твърда и открита повърхност, тя може да се разсейва. Под възглавница или завивка обаче топлината се задържа.

Американската Национална асоциация за противопожарна защита препоръчва електронните устройства да се зареждат върху твърда повърхност и изрично предупреждава да не се поставят под възглавница, върху легло или диван.

Не е само телефонът

Проблемът важи и за други устройства – таблети, лаптопи, външни батерии и други акумулаторни устройства.

Особено внимание трябва да се обръща на повредени кабели, зарядни устройства и батерии.

Ако телефонът започне необичайно да се нагрява, батерията се подува или устройството мирише странно, това не е моментът да го завиваме с одеялото и да си лягаме.

А какво ще кажете за съня?

Тук има и друг проблем – светлината и известията.

Телефонът до леглото може да ви изкуши да проверите още едно съобщение, още една публикация или „само за минутка“ новините. Минутката лесно се превръща в половин час.

Затова най-простото решение е и най-логичното: телефонът да се зарежда на нощно шкафче или друга твърда повърхност, далеч от възглавницата и завивките.

Така сутринта няма да се чудите защо батерията е гореща, а вие сте спали лошо.