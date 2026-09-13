Защо никога не трябва да спите с телефона под възглавницата
Освен, че пречи на съня опасен е и за друго
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Освен, че пречи на съня опасен е и за друго
Начинът, по който зареждаме телефона си, влияе върху живота на батерията
Малък пропуск може да доведе до голям риск.
Кои са двата начина
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