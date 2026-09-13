Всичко за Зарядно

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Татус зарежда джаджите ни

Татус зарежда джаджите ни

Екип от калифорнийския университет показа причудлив проект за зареждане на мобилни устройства - татуировка. Тя използва потта, отделяна от тялото ни,...

23 септември | 21:15
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Раница зарежда умните джаджи

Раница зарежда умните джаджи

В днешно време всеки излиза навън, оборудван с технологични джаджи - таблет, смартфон, ноутбук и какво ли още не. Недостатъкът на всички тези лесно п...

15 октомври | 20:40
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