Първо контактът или телефонът? Истината за правилното зареждане

Редът, в който включваме смартфона за зареждане, изглежда като незначителен детайл, но може да има значение за дългосрочното състояние на устройството. Според изданието „Нок Лапят“ препоръчителният вариант е първо зарядното устройство да бъде включено в контакта и едва след това кабелът да се свърже с телефона. Така адаптерът получава кратко време да стабилизира електрическия ток, преди той да достигне батерията. Обратната последователност не води непременно до повреда, но може да създаде малки токови импулси.

Първо адаптерът, след това телефонът

Когато зарядното устройство бъде включено в електрическата мрежа, неговата електроника преобразува и стабилизира подаваното напрежение. Едва след това кабелът може да бъде свързан със смартфона.

Тази последователност намалява риска моментен пик на тока да достигне директно до устройството. При качествените съвременни зарядни системи подобни колебания обикновено се овладяват от вградените защити, но предпазният навик може да ограничи допълнителното натоварване.

Много хора първо поставят кабела в телефона и след това включват адаптера в контакта. Според експертите това не е сериозна опасност и няма да повреди незабавно батерията. Разликата между двата начина е малка, но правилната последователност може да помогне за по-дългото запазване на първоначалната ѝ производителност.

Качеството на зарядното е много по-важно

Редът на включване не е единственият и дори не е най-важният фактор. Много по-голямо значение има какво зарядно устройство се използва.

Евтините адаптери с неизвестен произход могат да подават нестабилен ток, да прегряват и да не разполагат с необходимите защити. Това може да доведе до по-бавно или прекъсващо зареждане, повишено натоварване на батерията и намаляване на нейния капацитет.

Най-сигурният избор е оригинално или официално сертифицирано зарядно устройство, което отговаря на изискванията на производителя. То трябва да поддържа подходящата мощност и стандарта за бързо зареждане на конкретния модел телефон.

Повреденият кабел също крие риск

Кабелът трябва редовно да се проверява за прегъвания, разкъсана изолация, оголени проводници или разхлабени конектори. Дефектният кабел може да предизвика прекъсвания, загряване и нестабилно подаване на ток.

Не е добра идея повредата да се прикрива временно с лепенка и кабелът да продължава да се използва. Подмяната му е по-безопасна както за телефона, така и за човека, който го използва.

Портът на смартфона също трябва да бъде чист. Натрупаните прах и власинки могат да попречат на добрия контакт и да доведат до прекъсване на зареждането или загряване на конектора.

Прегряването състарява батерията най-бързо

Един от най-големите врагове на литиево-йонните батерии е високата температура. Телефонът не трябва да се зарежда под възглавница, върху легло или на място, където топлината не може да се отделя.

Използването на тежки игри и приложения по време на зареждане също повишава температурата. Ако устройството стане необичайно горещо, е добре зареждането да бъде прекъснато и да се провери адаптерът, кабелът и контактът.

След приключване на зареждането кабелът може първо да бъде изваден от телефона, а след това адаптерът да бъде изключен от мрежата. Най-важното за дългия живот на батерията обаче остава съчетанието от качествено зарядно, изправен кабел и защита от прекомерно нагряване.

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