Повечето шофьори зареждат неправилно телефона в колата и дори не знаят

Телефонът може да остане почти без заряд дори след час, прекаран включен към USB порта на автомобила. Причината често не е повреден кабел или износена батерия, а ограничената мощност на буксата, която е предназначена основно за пренос на данни. Тя обслужва системи като Епъл КарПлей и Андроид Ауто, възпроизвеждането на музика и връзката с мултимедията. При включена навигация и стрийминг смартфонът понякога изразходва повече енергия, отколкото получава, пише Хау ту Гийк.

При по-старите автомобилни USB портове мощността често е между 2,5 и 5 вата. Това отговаря на ток от около 0,5 до 1 ампер при напрежение 5 волта и е далеч под възможностите на съвременните зарядни устройства.

Защо батерията почти не се зарежда

Слабият порт може да поддържа връзката на телефона с мултимедийната система, но да не осигурява достатъчно енергия за бързо зареждане. Ако едновременно работят екранът, мобилните данни, навигацията и музиката, зарядът може да се увеличава много бавно или дори да продължи да намалява.

Някои автомобили имат отделни букси само за зареждане, които подават по-висок ток. И те обаче невинаги поддържат съвременните протоколи за бързо зареждане, затова надписът до порта и ръководството на автомобила трябва да бъдат проверени.

Новите телефони изискват повече мощност

Разликата се вижда ясно при актуалните смартфони. Galaxy S26 поддържа кабелно зареждане с мощност до 25 вата, Galaxy S26+ - до 45 вата, а Galaxy S26 Ultra - до 60 вата. За достигането на тези стойности са необходими съвместими адаптер и кабел.

Епъл също препоръчва адаптер с мощност 20 вата за бързо зареждане на съвместимите модели айфон. Според компанията той може да възстанови около половината от батерията за приблизително 35 минути при подходящи условия.

Кое е по-доброто решение

Когато вградената букса е бавна, по-добрият вариант е автомобилен адаптер, свързан към 12-волтовия контакт. Модел с поддръжка на USB Power Delivery или съвместимия с телефона протокол може да осигури десетки ватове и скорост, значително по-близка до тази на домашното зарядно.

Вграденият USB порт може да остане за Епъл КарПлей, Андроид Ауто и пренос на данни, а отделният адаптер да се използва за зареждане. Важно е обаче кабелът също да поддържа необходимата мощност, защото неподходящ или повреден кабел може допълнително да забави процеса.