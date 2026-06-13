Какво се случва ако постоянно държите зарядното устройство в контакта
Постоянното включване води до прегряване, повреди и по-високи разходи за подмяна
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Постоянното включване води до прегряване, повреди и по-високи разходи за подмяна
Новите мобилни телефони вече ще могат да се купуват и без зарядно устройство
Вече може да се намери във веригата Технополис, а скоро ще се продава и в Техномаркет...
Първата зарядна станция за електромобили вече работи във Варна. Инвестицията е на частна фирма, занимаваща се с преустройство на коли с бензинови двиг...