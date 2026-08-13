Контрапротест в защита на задържаните за убийство в Пловдив

Апелативният съд в Пловдив ще се произнесе днес по жалбата на двете момичета, обвинени за участието им в побоя над 37-годишния Георги Кузев, който почина след инцидента на Младежкия хълм в Пловдив.

Двете обвиняеми обжалват мярката си за неотклонение „задържане под стража“ и настояват за освобождаване от ареста или за налагане на по-лека мярка.

Очаква се съдът да разгледа жалбите и да вземе решение от 10:00 часа.

Останалите трима задържани по случая не са обжалвали ареста си, предава bTV.

Преди заседанието жители на Кричим ще излязат на протест в подкрепа на семейството на Георги Кузев. Те настояват за справедливо, но и възможно най-сурово наказание за виновните за смъртта му.

При предишното разглеждане съдът остави петимата обвиняеми в ареста, като един от мотивите беше изключителната жестокост, с която е бил извършен побоят.

По случая първоначално са били задържани 10 младежи на възраст между 14 и 17 години, като обвинения са повдигнати на петима от тях.

Междувременно в социалните мрежи се появиха публикации за организирането и на контрапротест в защита на младежите.