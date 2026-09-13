Контрапротест в защита на задържаните за убийство в Пловдив
Съдът днес ще реши дали да освободи от ареста момичетата
Следете всички новини, анализи и коментари за Задържане Под Стража. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съдът днес ще реши дали да освободи от ареста момичетата
ОПГ-то е действало от около месец, предимно нощем
Той продължава да е с постоянна мярка "задържане под стража"
В СРС-та по разследването попаднал и главният секретар на МВР Живко Коцев
Районна прокуратура Ямбол наложи 72-часова мярка за неотклонение "задържане под стража" за Янко Колев, който в неделя сутринта блъсна майка с две деца...
Окръжна прокуратура-Благоевград внесе в съда във вторник искане за най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража" спрямо 80-г. Иван Срадков...
Четирима лихвари остават в ареста по обвинения за ръководене и участие в организирана престъпна група. Това съобщиха от пресцентъра на Специализирания...
19-годишният Красимир Тодоров, който е обвинен в убийството на Александра, поиска да се върне при жена си. Това стана по време на разглеждането на мяр...
Директорът на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" Цветелин Цветанов остава в ареста. Това реши късно снощи Специализираният съд наложи...
Специализираният съд наложи мерки за неотклонение „задържане под стража" на тримата обвиняеми за изнудване служители на ДАНС и МВР. На лице е опаснос...
По искане на Районна прокуратура Кърджали съдът взе мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Атанас К.на 34 г. от Кърджали. Мъжът е привлеч...
Пловдивският апелативен съд остави в ареста Кирил Рашков и потвърди мярката му за неотклонение "задържане под стража", която му бе наложена от Пловдив...
София. Специализираният апелативен съд взе решение да наложи мярка „Задържане под стража" на четиримата митничари от ГКПП – Лесово, предаде „Фокус"....
София. Специализираната прокуратура, поиска от съда да наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на Върбан Димитров, Димитър Дим...