Всичко за Задържане Под Стража

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Оставиха Цар Киро в ареста

Оставиха Цар Киро в ареста

Пловдивският апелативен съд остави в ареста Кирил Рашков и потвърди мярката му за неотклонение "задържане под стража", която му бе наложена от Пловдив...

26 февруари | 13:10
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