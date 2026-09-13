Снимащите може да са съучастници! Нова линия в разследването на убийството в Пловдив
Записи, свидетелски показания и експертизи трябва да покажат кой е удрял, кой е насърчавал и каква е била ролята на всеки
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Записи, свидетелски показания и експертизи трябва да покажат кой е удрял, кой е насърчавал и каква е била ролята на всеки
Разследването продължава
Съдът днес ще реши дали да освободи от ареста момичетата
Проверките на институциите за причините за инцидента продължават
Банда обвиняеми на протест срещу правосъдието
Президентството излезе с нарочно съобщение
Предстои Софийският военен съд да насрочи заседание за разглеждане на делото
Прокуратурата ще се самосезира и ще възложи проверка, която да правят ДАНС и ГДБОП
Потвърдени от съда са наложените от прокуратурата забрани на двамата да напускат страната
Според магистратите има опасност да се укрие или да извърши ново престъпление
Полицията разследва нов лекар и медицинска сестра
Останалите 10 терористи от списъка ще бъдат изправени пред наказателен съд
Обвиняемите Н.А, Г.А. и Б.М. са предени на съд по три обвинения
Има четирима обвиняеми
Двама полицаи пострадали от ромските изстъпления, при които бе счупено стъкло на патрулка
Едва 44 от всеки 100 обвиняеми в България влизат зад решетките, за да излежат ефективно присъдата си. Това става ясно от публикуван доклад за престъпл...
Окръжната прокуратура в София обвинява двама души за верижната катастрофа в тунела "Витиня", отнела три живота. Повдигнато им е обвинение за причинена...
Шефът на Държавния архив в Хасково е зад решетките заради притежание на незаконнопридобити артефакти и монети. Окръжна прокуратура-Хасково привлече к...
Варненска окръжна прокуратура повдигна обвинения срещу шестима за извършени престъпления по член 123, ал. 3 във връзка с алинея 1 от НК. Сред обвиняем...
Пловдив. Пловдивският апелативен съд не промени мярката за неотклонение "задържане под стража" на обвинените в радикален ислям, съобщи БГНЕС. Исканет...