Адвокат с разкритие за инцидента с парашут, убил дете

Защитникът на единия от обвинените за инцидента, при който 8-годишно дете загина при полет с парашут, направи разтърсващо разкритие тази сутрин.

Двама от задържаните за случката остават в ареста, а третият обвиняем – капитанът, излиза под гаранция от 5000 лева.

Вчера в съда бяха представени снимки и видео, които показват, че още преди вдигането на парашута във въздуха, коланите са били в изключително лошо състояние.

„Лично аз видях, че само от едната страна коланът е леко усукан, не видях никакво разплитане. Единият колан имаше едно конче, което отстрани висеше. Не можах да преценя, че са в чак толкова лошо състояние коланите“, коментира пред бТВ Ваня Радиева, адвокат на Христо Раев, който е управлявал лодката.

По думите й за всички е било странно, че коланите се късат на едно и също място почти по едно и също време.

„Изразиха се съмнения, че те са подменени, че не са на фирмата. Клиентът ми се съмнява, че коланите са подменени и те не са на фирмата. Тепърва от експертизите ще стане ясно“, каза Радиева.

На въпрос защо един от моряците е изхвърлил част от коланите в морето и това укриване на доказателства ли е, адвокатът обясни, че в правото се приема, че това е така.

„Не знам какво му е минало през главата, предполагам, че са се уплашили.

Това е много сериозна трагедия да видиш падащо дете.

Предполагам, че това е била първата му реакция, но не мога да кажа какво е целял с това нещо. Съдът го прие за укриване на доказателства“, обясни адвокатката.

Проверките на институциите за причините за инцидента продължават.

