След смъртта на детето с парашута. Лъсна истината за атракционите
Реформа след трагедията - държавата влиза в играта
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Реформа след трагедията - държавата влиза в играта
Според прокуратурата и тримата – капитанът Христо Раев, морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов – носят вина за трагедията
Проверките на институциите за причините за инцидента продължават
Капитанът на лодката е пуснат под парична гаранция
Парасейлингът у нас е бизнес без регулация, платен с детски живот
Мария Данева от Разлог разказа как детето й падна от парашут
Лодката, теглила парашута, е проверена през юли
Вълнуващо изживяване за бившата водеща на "Преди обед"
Приземиха се чрез парашут тази сутрин
Посред бял ден и въпреки засиления трафик
Огромният парашут, използван от марсохода „Пърсивиърънс”, съдържал скрито послание
50-годишният софиянец не можал да отвори парашута си
Майка и син по чудо се разминаха без сериозни наранявания, след като бяха отнесени с парашута
Майката и детето се приземиха в горичка
Пенка Балева се зарежда за живот с екстремното си хоби Тандемен парашутен скок от 4300 м височина направи преди броени дни 81-годишната варненка Пенк...
130 парашутисти от Европа участват в осмото европейско първенство по скокове от 1000 м, съобщиха от летателния център „Ава", който се намира при село...
Неуспешен тест на гигантския свръхзвуков парашут на Американската космическа агенция (НАСА). Той бе изобретен за меко кацане на космически кораби на М...
Може ли човек да скочи от над 3 500 метра надморска височина, да получи епилептичен пристъп и да оцелее? Напълно е възможно, ако има инструктор като т...
Двамата откриха Международна конференция по въздушни спортове във Вършец Министърът на младежта и спорта Красен Кралев и вицепремиерът и министър по...
Ако си мечтаете да скочите с парашут, но страхът от високото не ви позволява да разперите криле, то още през пролетта можете да се възползвате от инов...