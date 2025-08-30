След смъртта на детето с парашута. Лъсна истината за атракционите

След смъртта на 8 годишното дете с парашут лъсна истината, че морските атракциони са без ясни правила и е чиста случайност, че досега не е имало подобни трагедии.

Властите вече обявиха, че подготвят промени в законите, за да гарантират сигурността, а днес бизнесът също излезе с предложения

Само по Южното Черноморие в момента се предлагат 78 моторно-водни атракционни услуги. Пазарът е голям, но с правила, които очевидно ще бъдат затегнати.

„Железни“ екипировки, „меки“ проверки

„По сертификация на сбруята я дават около 1,5 тона – вдигнахме двигател 550 кг и нямаше проблем. Не може това да се скъса от дете 25–30 кг“, казва Георги Тодоров от Българската парасейлинг асоциация.

По думите му амортизацията на оборудването е до 5–6 години, като на третата трябва да има задължителна проверка, а ежедневният оглед е „най-важният“. Коланите, твърди той, издържат 1300–1500 кг, а „на най-слабото място – карабината – е 816 кг“.

В същото време Тодоров признава, че реалната проверка на лодките се прави от екипажа:

„Няма институция, която да проверява.“

Според него най-лесно би било „Морска администрация“ да поеме контрола, но „те не разбират от парашути“.

Специалистите посочват ясни сигнали за лоша експлоатация – прокъсвания, разнищвания, неизправна пружина на карабинера – всичко това е червен флаг, който не бива да се подминава.

Браншът предлага ясни правила и реален контрол

От сектора заявяват готовност да съдействат на държавата при писането на регулации, стъпили върху практиката. В момента изискването е поне един от двамата на борда да е инструктор по парасейлинг. То очевидно недостатъчно, ако няма редовен външен контрол.

„Основното, за което трябва да следим, са носещият колан и карабината – не трябва да са прокъсани“, подчертава Теодор Огнянов от асоциацията. Според него мерките трябва да бъдат премислени докрай и съгласувани с хората на терен, за да работят – не на хартия, а в реалното море.

