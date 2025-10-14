Къци Вапцаров втрещи. Тази телевизия ще спре!

Неочаквано изтърсени думи в ефира втрещиха зрителите.

Шоуменът Къци Вапцаров, който тази седмица е коментатор в „Преди обед” по Би Ти Ви, втрещи водещите с едно изречение.

В отсъствието на Венета Райова, Петър Дочев, Яна Донева и Оля Малинова започнаха разговорите с носталгични спомени за MTV, която от Нова година ще спре да излъчва музикалните си канали. Докато се тюхкаха по младостта, Къци заяви директно:

"Един ден и Би Ти Ви ще спре!"

Всички буквално се стъписаха от думите му, а той ги посъветва да запазят кадрите от неговото „пророчество”. Къци Вапцаров коментира също, че през 1981 г, когато е стартирала MTV, на него хич не му е било до музика и шарени видеа.

"Тогава тъкмо бях влязъл в казармата - танкист. Когато е тръгнала музикалната телевизия, аз стрелях с танк", сподели шоуменът.

