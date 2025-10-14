Земята се разтресе! Къде усетихме

Земетресение беше регистрирано днес край Пловдив. Трусът със сила 2,3 по скалата на Рихтер е отчетен в 11.05 часа.



Епицентърът е на 12,4 километра югозападно от град Раковски, а дълбочината – 8,4 километра.



Няма данни то да е било усетено.

Припомняме, че друго земетресение с магнитуд 2.8 по Рихтер бе регистрирано в ранните часове на 14 октомври 2025 г. в района на град Симитли, област Благоевград.

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, трусът е настъпил в 05:41 ч. българско време.

