Ужасяващо самоубийство. Враца на нокти

Ужасяващо самоубийство смрази Враца. Психично болен мъж разби с главата си вратата на автошкола „Дигси“ и се самоуби.

Кървавата случка се е разиграла около 16 часа в ж.к. "Дъбника", съобщава bulnews.bg.

Снимки: bulnews.bg

Млад мъж спрял с лекия си автомобил „Фолксваген Пасат“ със софийска регистрация пред офиса на шофьорската школа в Комплекса. Той слязъл от колата с малкото си дете и го завел при жена си, която работи в магазина отсреща. Минута по-късно се върнал и буквално нахлул в офиса на школата.

Снимки: bulnews.bg

Очевидци разказват, че мъжът затворил вратата, ударил се с цялата си сила в нея и се свлякъл на земята. След това взел едно от парчетата стъкла и си прерязал гърлото.

Целият ужас се разиграл пред пълния офис с курсисти, които започнали да пищят в локви кръв.

Снимки: bulnews.bg

В момента на мястото има 4 екипа на полицията, криминалистична лаборатория и линейка, като спешните медици само констатираха смъртта на мъжа. Трупът му все още е вътре на земята, облян в кръв. По неофициална информация мъжът е страдал от психически проблеми.

На мястото са се събрали множество хора, като пристигнаха и близките на самоубиеца.

Районът в момента е отцепен и в помещението тече оглед от оперативна група на РУП-Враца.

