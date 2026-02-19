В град Белоградчик се отбелязаха 153 години от гибелта на Васил Левски. Граждани и гости се събраха, за да поднесат венци и цветя на паметника на героя. Негово Високоблагоговейство отец Рафаил - Архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия отслужи панихида в памет на Апостола, след което се обърна към всички присъстващи с думите: „Ето че в днешния ден сме се събрали да почетем паметта на Васил Иванов Кунчев. Въпреки че много години на някои от страниците в историята се опитваше целенасочено да бъде откъснат Апостола на свободата от църквата, показателно е, че преди да бъде качен на бесилото, йеродякон Игнатий има разрешение да бъде посетен от свещеник, да се изповяда и да вземе последно причастие. Когато идва времето за така наречената разрешителна молитва, която опрощава греховете на този който се изповядва, той казва: „Отче, споменавай ме като йеродякон Игнатий.“ Това показва, че неговата неразривна връзка с църквата никога не е прекъсвала. Само един човек, който е християнин, който е възпитан в християнството, може да отдаде целия свой живот за една кауза посветена на нашия народ. Нека сведем глава и се помолим за неговата душа в днешния ден и тази памет да бъде запазена за дълго сред нашия народ, защото ако нямаше такива апостоли, то може би и ние нямаше да постигнем нашата свобода.“

В своето слово Екатерина Каменова – уредник в Исторически музей - Белоградчик запозна присъстващите с интересни факти за живота и делото на Апостола: „Интересен факт е, че през февруари 1898 г., когато се отбелязва 25-годишнината от гибелта на героя, османският комисар отправя нота до тогавашния министър-председател Константин Стоилов да се спре разпространяването в много български градове на фотографии и на други издания с лика на Васил Левски. Странно е подобно искане - когато физически вече го няма, а тези, които са му отнели живота, продължават да се страхуват от него. Смъртта на Левски е началото на неговото безсмъртие.“

Денислава Горчева, ученичка от 3 клас в Начално училище „Васил Левски“, представи стихотворението „Обесването на Васил Левски“, а всички ученици представиха „Песен за Апостола“. Мартино Милчев прочете въздействащото стихотворение „Завръщането на Васил Левски“ от Александър Калчев.

Венци и цветя бяха поднесени от името на Община Белоградчик, Общински съвет – Белоградчик, Исторически музей – Белоградчик, ДГ „Иглика“, НУ „Васил Левски“, СУ „Христо Ботев”, Пенсионерски клуб „Мадона“, ЦОП – Белоградчик, Дневен център – Белоградчик, ЦНСТ – Белоградчик и Преходно жилище.

По-рано през деня в НУ „Васил Левски“, като част от програмата посветена на патрона на училището, учениците бяха наградени за най-добри постижения за лъвски скок.

