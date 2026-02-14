Общество

Белоградчик избра цар на лозето. Три дни фестивал на виното

Дегустираха се подбрани вина от винарна „Магура"

Белоградчик избра цар на лозето. Три дни фестивал на виното
14 фев 26 | 18:26
Мира Иванова

По повод 14 февруари – Трифон Зарезан, Община Белоградчик за първи път организира тридневен "Фестивал на виното". Празникът започна още от 13 февруари, когато в града под скалите гостуваха спиращите дъха Фолклорен Ансамбъл "Граово".

На 14 февруари празникът бе открит с възможност за дегустация на подбрани вина от винарна „Магура“. По традиция българите правят символично първо пролетно зарязване на лозите именно на 14 февруари - денят, в който по стар стил се почита Свети Трифон. И тази година празникът бе организиран със съдействието на Фолклорна група „Пей сърца“ към Пенсионерски клуб „Мадона”, заедно с Детски комплекс – Белоградчик. Част от празника бе и обособена кулинарна зона от село Салаш, от която посетителите имаха възможността да опитат традиционни ястия. Също така имаше и отредена специална зона за занаятчийски изделия.

Началото на пресъздаване на традицията бе поставено пред Пенсионерски клуб „Мадона”, където лозарите се приготвиха и отпътуваха към „лозето”. Крайната им дестинация бе площад „Възраждане”, където бяха посрещнати с питка с шарена сол и закичени със здравец.

След като лозарите пристигнаха с песен на лозето, Негово Високоблагоговейство отец Рафаил - Архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия извърши ритуала с освещаване на лозата. Той се обърна към присъстващите и със своя поздрав: „Живеем в такова време, където като че ли лесно съчувстваме на хората, можем лесно да скърбим за всеки един, но много трудно се радваме на чуждата радост. Когато някой по някакъв начин е възрадван или благословен от Бога, ние казваме, че несправедливо той е бил облагодетелстван и не можем да се зарадваме на тази негова радост. Ето защо в подобни случаи трябва да вземем пример от най-малките деца – забележете, че за тях няма чужда радост; когато някой се радва - те също се радват и я приемат за своя собствена. За това Евангелието ни казва да станем като деца, да приемем с такива чисти сърца вярата, за да можем да се възрадваме на всяка една радост. Ето ние имаме тези празници, когато можем да се откъснем от всички злободневни въпроси и можем истински да се възрадваме. Така че нека в днешния ден да празнуваме радостно този празник на виното, на лозарите, на винопроизводителите. Пожелавам ви винаги да имате с кого да пиете една чаша вино в хубава компания с любими хора, за да може този празник да се запази. Защото когато общество не пази своите традиции и не помни своето минало, то няма бъдеще. Честит и благословен да ви е празника!”

След като лозата бе зарязана, бе избран и цар на лозето. Старият цар – Димчо Ванков, тържествено предаде короната на новия – Георги Никитов, който също се включи в зарязването.

Празничната програма продължи с участието на Народно Читалище „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“, които представиха невероятна програма и заслужено получиха бурни овации в нейния край. Празникът завърши с голямо празнично хоро, на което се хванаха както танцьорите, така и жителите и гостите на града под скалите.

"Културен продукт “Фестивал на виното 2026”, организиран по проект № BG-RRP-11.022-0040-C01 “Вдъхновение от Белоградчишките скали – изкуство и природа в хармония”, е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) и Община Белоградчик по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.022. - Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“.

