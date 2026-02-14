Белоградчик избра цар на лозето. Три дни фестивал на виното

По повод 14 февруари – Трифон Зарезан, Община Белоградчик за първи път организира тридневен "Фестивал на виното". Празникът започна още от 13 февруари, когато в града под скалите гостуваха спиращите дъха Фолклорен Ансамбъл "Граово".

На 14 февруари празникът бе открит с възможност за дегустация на подбрани вина от винарна „Магура“. По традиция българите правят символично първо пролетно зарязване на лозите именно на 14 февруари - денят, в който по стар стил се почита Свети Трифон. И тази година празникът бе организиран със съдействието на Фолклорна група „Пей сърца“ към Пенсионерски клуб „Мадона”, заедно с Детски комплекс – Белоградчик. Част от празника бе и обособена кулинарна зона от село Салаш, от която посетителите имаха възможността да опитат традиционни ястия. Също така имаше и отредена специална зона за занаятчийски изделия.

Началото на пресъздаване на традицията бе поставено пред Пенсионерски клуб „Мадона”, където лозарите се приготвиха и отпътуваха към „лозето”. Крайната им дестинация бе площад „Възраждане”, където бяха посрещнати с питка с шарена сол и закичени със здравец.

След като лозарите пристигнаха с песен на лозето, Негово Високоблагоговейство отец Рафаил - Архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия извърши ритуала с освещаване на лозата. Той се обърна към присъстващите и със своя поздрав: „Живеем в такова време, където като че ли лесно съчувстваме на хората, можем лесно да скърбим за всеки един, но много трудно се радваме на чуждата радост. Когато някой по някакъв начин е възрадван или благословен от Бога, ние казваме, че несправедливо той е бил облагодетелстван и не можем да се зарадваме на тази негова радост. Ето защо в подобни случаи трябва да вземем пример от най-малките деца – забележете, че за тях няма чужда радост; когато някой се радва - те също се радват и я приемат за своя собствена. За това Евангелието ни казва да станем като деца, да приемем с такива чисти сърца вярата, за да можем да се възрадваме на всяка една радост. Ето ние имаме тези празници, когато можем да се откъснем от всички злободневни въпроси и можем истински да се възрадваме. Така че нека в днешния ден да празнуваме радостно този празник на виното, на лозарите, на винопроизводителите. Пожелавам ви винаги да имате с кого да пиете една чаша вино в хубава компания с любими хора, за да може този празник да се запази. Защото когато общество не пази своите традиции и не помни своето минало, то няма бъдеще. Честит и благословен да ви е празника!”

След като лозата бе зарязана, бе избран и цар на лозето. Старият цар – Димчо Ванков, тържествено предаде короната на новия – Георги Никитов, който също се включи в зарязването.

Празничната програма продължи с участието на Народно Читалище „Зорница 2010 – Нено Щрегарски“, които представиха невероятна програма и заслужено получиха бурни овации в нейния край. Празникът завърши с голямо празнично хоро, на което се хванаха както танцьорите, така и жителите и гостите на града под скалите.

"Културен продукт “Фестивал на виното 2026”, организиран по проект № BG-RRP-11.022-0040-C01 “Вдъхновение от Белоградчишките скали – изкуство и природа в хармония”, е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) и Община Белоградчик по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.022. - Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com