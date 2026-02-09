Затварят ли автогара "Север“ в Пловдив. Решението

Отмени се решението за автогара „Север“ в Пловдив.

Тя ще запази дейността си през следващите около два месеца. През този период ще се работи по възможни решения за бъдещата организация на междуградския транспорт от северната част на областта. Това стана ясно след разговор между кмета на Пловдив Костадин Димитров и вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Паралелно с това кметът е провел разговор със собственика на автогарата Петко Ангелов, като е постигнато съгласие дейността да бъде запазена временно, за да не се допусне внезапно прекъсване на транспортното обслужване за пътуващите.



Обсъдена е и възможността за обособяване на автогара в района на жп гара Филипово, ако бъдат осигурени необходимите условия. По този въпрос са водени разговори с ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Идеята е автобусните линии от северните общини да бъдат организирани с по-добра връзка с железопътния транспорт. По нея работи и кметът на община Съединение Георги Руменов.

