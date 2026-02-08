Частичното бедствено положение в Ардино падна

Частичното бедствено положение на територията на община Ардино беше отменено, след като нивото на река Арда се понижи и възстанови безопасното преминаване през засегнатия железобетонен мост. Мярката беше въведена преди три дни заради повишен воден отток, който заля съоръжението и прекъсна транспортния достъп до няколко населени места.

Бедственото положение обхващаше селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. След нормализиране на хидрологичната обстановка преминаването през моста отново е възможно, а транспортната връзка с населените места е напълно възстановена.

От областната администрация уточниха, че това е четвъртото обявено бедствено положение в района от началото на годината, което отново поставя въпроса за устойчивостта на инфраструктурата при екстремни метеорологични условия. В тази връзка вече е стартирана процедура по проектиране на нов мост, който да осигури по-надеждна и дългосрочна транспортна свързаност в района.

