София с нота до Атина! ГКПП "Рудозем-Ксанти" зависи от Гърция

България е изпълнила изцяло своите ангажименти за изграждането на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Рудозем-Ксанти", но отварянето му зависи изцяло от финализиране на административни и технически процедури на гръцка територия. Външният министър Георг Георгиев заяви това по време на парламентарния контрол, като увери, че темата остава сред приоритетите на ведомството.

Забавяне заради съдебни обжалвания и тежък терен

Строително-монтажните дейности на българска територия са приключени още през 2023 г., като обектът има издаден акт за въвеждане в експлоатация. Георгиев посочи, че въпреки демонстрираното желание от гръцка страна за откриване в кратки срокове, забавянето се дължи на тежкия терен, строителни процедури и обжалвания пред гръцките съдилища.

Министърът уточни, че пунктът първоначално ще бъде отворен само за леки моторни превозни средства до 3,5 тона, като ще има организация на движението за участъците, по които продължават строителни дейности. Гръцката страна трябва да завърши окончателно техническите и административните процедури за пускане на пункта в експлоатация, включително въвеждането на пътните отсечки в националната пътна мрежа.

Дипломатическа нота и възможност за намеса на ЕК

България редовно поставя въпроса за отваряне на пункта на всички двустранни срещи с Гърция, включително на най-високо политическо ниво. Георгиев посочи, че България е изпратила вербална нота чрез посолството си в Атина на 8 октомври 2025 г., в която е поискала информация за графика на официалното откриване, но все още няма конкретен отговор.

Георгиев увери, че темата се следи регулярно и ведомството е готово да предприеме всички възможни мерки за гарантиране на интересите на страната, включително при необходимост и чрез Европейската комисия. Той посочи, че България разполага с необходимия дипломатически инструментариум за защита на правото на свободно движение на хора, стоки и капитали, като добросъседските отношения трябва да се развиват на базата на принципа на реципроцитета и самостоятелност на държавата.

Стратегическо значение и финансиране

Пунктът е стратегически важен за транспортната свързаност и икономическите интереси на България, като осигурява ключова връзка за търговския и туристическия поток. Проектът за ГКПП и свързаната инфраструктура се финансира частично по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Гърция 2014-2020 г., с общо 42 милиона евро за двете държави. Пътят свързва автомагистрала "Егнатия" в Гърция с българо-гръцката граница и е част от трансевропейската пътна мрежа. България следи процеса стриктно и ще продължи да настоява за своевременното отваряне на пункта, което е от стратегическо значение за икономическото и транспортното развитие на региона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com