Коледари от Детска градина „Иглика” гостуваха в Община Белоградчик

Общинската администрация на Белоградчик посрещна малки коледари от Детска градина „Иглика“. С музикален съпровод, в заседателната зала на общината децата пресъздадоха традиционни наричания, характерни за празника.

Малките коледари бяха придружени от прекрасни госпожици, които също отправиха свой поздрав към общинската администрация. Програмата включваше песни, стихчета и танци, които внесоха празнично настроение сред всички присъстващи.

В знак на благодарност за милото посещение, изпълнило залата с положителни емоции, гостите получиха подаръци, които децата приеха с радост и признателност.

Ангел Боянов, заместник-кмет на Община Белоградчик, изрази своята искрена благодарност към всички участници и ги изпрати с пожелания за весели празници.

