В Белоградчик отбелязаха Въведение Богородично

Жителите на град Белоградчик отбелязаха Деня на православната християнска младеж и семейство. На празника присъства Боян Минков – кмет на Община Белоградчик, а гости бяха Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Пахомий, духовници от Видинска митрополия, Негово Високоблагоговейство отец Рафаил - Архиерейски наместник на Белоградчишка духовна околия.

В своята проповед по случай празника, Видински митрополит Пахомий благодари за поканата да присъства на този свят празник и разказа пред всички по-подробно за важни християнски моменти, които стоят в основата на това колко важен празник е Въведение Богородично. Словото му завърши с призива: „Вслушвайки се в думите, които четем в Свещеното писание, ние се вдъхновяваме да възпитаме и да отгледаме децата си по един християнски начин, защото всеки един от нас се грижи децата му да имат добро образование, да бъдат добре облечени, да са облагодетелствани от материални неща, но най-важното нещо е ние да изградим децата си в духовно израстване и да разбираме, че онази душа, която Господ им е вложил, тя е вечна и ние имаме задължението както да се грижим за материалното облагодетелстване, така и да ги подготвим да бъдат пред Бога достойни човеци.“

В своето слово по случай празника г-н Минков каза на присъстващите: „Семейството е дар и както всеки дар, той носи със себе си отговорности. Всеки един от нас носи отговорност за възпитанието на бъдещите поколения, тъй като именно там, в рамките на семейството, децата получават първите си знания за света около тях, неговите норми и своето място като част от обществото. Въведение Богородично е повод за размисъл върху ролята на духовността в нашия ежедневен живот, върху ценностите, които поддържат общността ни жива, здрава и обединена. Нека този ден бъде време за преосмисляне на нашата връзка с вярата, със семейството и с обществото.”

Празникът продължи с красива културна програма от школа „Народни танци” и вокална група към Детски комплекс; чуха се и тематични и трогателни стихотворения от членове на Литературен клуб „Георги Савчев“. Вечерта завърши с думи на надежда, че присъстващите са подтикнати да отворят душите и сърцата си за добротата, а от Видинска митрополия раздадоха подаръци на всички деца, участвали в програмата.

Честит празник!

