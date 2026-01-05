И това се случи! Община смъкна драстично цените за пенсионери

Една община реши да направи прехода към еврото по-позитивен за пенсионерите смъкна драстично цената на пътуване в градския транспорт.

Дали обаче поддържането на изкуствено ниски цени в условия на инфлация е икономически обосновано или политически прибързано, тепърва ще стане ясно.

Факт е, че пенсионерите в Хасково ще пътуват в градския транспорт срещу символичната сума от 1 евро на месец, считано от днес.

Решението на Общинския съвет влиза в сила само пет дни след като България официално прие единната европейска валута, и превръща обществения транспорт в града в един от най-евтините, но и най-субсидираните в страната.

Опашки се извиха пред гишетата на "Тролейбусен транспорт" още в първия работен ден на седмицата, като възрастните хора бързаха да се възползват от новата тарифа.

До края на 2025 година цената на същата услуга беше 7 лева.

С новото фиксиране на 1 евро (при курс 1.95583 лв.), реалното намаление за крайния потребител е над 70%.

Освен драстичното намаление за пенсионерите, новата наредба освобождава напълно от такси учениците, студентите и докторантите.

Запазват се и съществуващите облекчения за ветерани, военноинвалиди и деца с увреждания.

"Градският транспорт в Хасково е един от най-евтините в страната", заяви управителят на общинското дружество Албен Манджуков.

В опит да балансира системата, "Тролейбусен транспорт" въвежда и нов продукт за активните граждани – карта "Стигни до работа". Тя е валидна за конкретен маршрут (повече от една линия) и струва 7.50 евро (около 15 лева) на месец.

