Фоайето на Община Казанлък грейна с изкуството на най-малките творци на България

300 кукерски маски, изработени от деца от цяла България са изложени в сградата на Община Казанлък. Маските са част от Втори Национален конкурс за изработване на кукерска маска „Сирни заговезни 2026“. Конкурсът се организира от Основно училище „Д-р Петър Берон“ в местното село Овощник и се провежда под патронажа на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова.



В конкурса със свои творби взеха участие 300 деца от 50 населени места от цяла България.



Днес се състоя и официалното награждаване на участниците, като бяха отличени победителите в различните категории: за най-добра кукерска маска, най-добра кукерска маска от естествени материали, най-автентична кукерска маска, най-оригинална кукерска маска, най-голяма и най-малка кукерски маски.

Връчени бяха и специални награди от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, от кмета на село Овощник Дамян Цанев, от Дом на културата „Арсенал”, общинска библиотека „Искра”, театър „Любомир Кабакчиев”, Исторически музей-гр. Казанлък, ЛХМ “Чудомир” и Музей на фотографията.

Наградите връчи заместник-кмета на Община Казанлък Аксения Тилева.

Кукерски танц символично прогони злото, а изпълнение на Фолклорен ансамбъл “Гадулица” развълнува всички присъстващи.



Димитър Гайдаров, директор на ОУ “Д-р Петър Берон” и организатор на конкурса изказа благодарност за съдействието на Община Казанлък и на кмета Галина Стоянова за провеждането му. Организаторите връчиха благодарствени плакети за съхранение и обогатяване на българските традиции на кмета Галина Стоянова и на заместник - кмета Сребра Касева.



Всички участници получиха грамоти и медали за своите маски.



Националният конкурс за изработване на кукерска маска „Сирни заговезни “ вдъхновява младите артисти да творят, пресъздавайки и съхранявайки живи българските традиции и обичаи.





