Фестивалът на маскарадните игри в Стара Загора очаква участници от цялата страна

В Стара Загора ще се проведе двадесет и петото издание на Фестивала на маскарадните игри. Тазгодишното издание ще се състои на нова локация. Празникът ще започне в 10.00 ч. на 1 март 2026 г. на площада пред Община Стара Загора. Цветното дефиле на кукерите ще премине през бул. „Цар Симеон Велики“.

Близо 20 групи от област Силистра, Шумен, Перник, Ямбол, Павел Баня, Пазарджик и Ивайловград ще гонят злите сили и ще благославят за здраве и плодородие.

Тази година фестивалът съвпада с обичания от българите празник Баба Марта и с Деня на самодееца и любителското художествено творчество.

Организаторите от НЧ „Н. Лилиев 2005“ и НЧ „Настроение 2017“ са предвидили и съпътстващи събития:

23 февруари от 17.30 часа в Регионална Библиотека „Захарий Княжески“

Фотоизложба на Жейна Желева

27 февруари, 17.30 часа в Регионална Библиотека „Захарий Княжески“

Концерт на студенти от НМА „Проф. П. Владигеров“ София от класа на Дарина Славчева и хор „Жарава“ при НЧ „Родина 1860“ с ръководител Даниела Дюлгерова. Талантливите деца от Детско-юношеския народен хор (ДЮНХ) „Жарава“ завладяха публиката и журито на шоуто „България търси талант“ през изминалата година.

28 февруари, 12.00 часа на площада пред Общината

Празнично веселие със солистите Дарина Славчева и Веселин Василев и танцовите формации при НЧ „Настроение 2017“.

