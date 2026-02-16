Старозагорското село Подслон организира благотворително събитие с цел изграждането на параклис

Кметството на село Подслон и НЧ „Отец Паисий Хилендарски-1930“ организират благотворително събитие с цел набиране на средства за построяването на параклис „Св. Архангел Михаил“ в село Подслон.

Събитието ще се състои на 28 февруари 2026 г. (събота) от 11.00 ч. в двора на Народно читалище „Отец Паисий Хилендарски-1930“ в с. Подслон.

Организаторите споделят, че идеята им за построяването на параклиса е дългогодишна и сега имат специален повод за осъществяването на събитието – именно националния празник на България, 3 март.

В програмата ще вземат участие Национално дружество „Традиция“ – Нова Загора с историческата възстановка на бойното сражение „Защита на Самарското знаме – 1877 г.“ – символ на вярата, саможертвата и националния дух на българския народ. Организаторите очакват във възстановката да се включат близо 60 човека от цяла България.

За музикалното оформление и настроението на гостите ще се погрижат танцовия състав и певческата група от ОУ „Кольо Ганчев“ и НЧ „Кольо Ганчев-1940“, Фолклорен танцов клуб „Чипница“. Участие ще вземат и НЧ „Пробуда-1928“ – с. Змейово и Родолюбива организация „Филип Тотьо“.

